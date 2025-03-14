英能源大臣睽違8年訪中 擬邀中方訪英舉行氣候對話

英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）今天起訪問中國3天，擬重新啟動英中潔淨能源夥伴關係。米勒班表示，英中將啟動正式的氣候對話；他將邀請中國官員今年稍晚訪英，舉行第一屆對話。

米勒班是2017年以來，首位訪中的英國能源大臣。他在今天發表於英國「衛報」（The Guardian）的專文提到，英中擬啟動的氣候對話將是雙方首次就氣候變遷議題舉行常態、制度性的對話。

此外，英中擬重新簽訂潔淨能源夥伴關係（CleanEnergy Partnership），在睽違10年之後更新潔淨能源雙邊合作策略。碳捕捉、氫能是其中幾個潛在合作項目。英中是2015年英國保守黨執政期間，首次締結潔淨能源夥伴關係。

米勒班強調，任何與中國的合作都會經過嚴格的國家安全檢驗。

英國能源安全暨淨零碳排部表示，米勒班將與中國國家能源局黨組書記王宏志以及中國生態環境部部長黃潤秋會晤。

米勒班是英國工黨去年7月贏得國會大選、上台執政以來，第3位訪問中國的大臣級官員。在他之前，外交大臣拉米（David Lammy）、財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已陸續訪中。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談期間，曾表態希望在倫敦或北京舉行由他本人及中國國務院總理共同主持的英中雙邊正式高階會談。當時也是自時任首相梅伊（Theresa May）2018年訪中以來，英中領導人再次面對面會談。

米勒班表示，他在北京將敦促中方持續採取行動應對氣候變遷、與中方官員展開「坦率」對話。

米勒班提到，中國是最大的溫室氣體排放國，排放量占全球30%；中國的排放量超越英國、美國、印度、歐盟的總合，然而，在2017年以後，就沒有英國能源大臣訪中，這是（前任英國保守黨）政府「失職」。

米勒班指出，一如里夫斯今年1月訪中前所言，不與中國互動往來「絕非選項」。

米勒班強調，氣候變遷議題超越國界；只有成功讓其他國家也盡他們該盡的責任，英國才可能成功維護自己的利益。

他說，訪中期間，他不僅將推進雙邊合作，也將向中方提出挑戰，包括供應鏈涉及的強迫勞動、香港人權情勢，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。但他也強調，意見分歧不該是不互動往來的藉口。