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偷報復？魯比歐G7峰會飛抵加拿大 被用超迷你「小氣」紅地毯迎接

香港01／ 撰文：洪怡霖
美國務卿魯比歐12日抵達加拿大魁北克，參加七國集團（G7）外長會議。 法新社
美國務卿魯比歐12日抵達加拿大魁北克，參加七國集團（G7）外長會議。 法新社

美國務卿魯比歐（Marco Rubio）周三（12日）抵達加拿大魁北克，參加七國集團（G7）外長會議。不過加拿大方面的迎接方式引發網路熱議，因為他們只為魯比歐準備一張極小的紅地毯，幾乎只比飛機樓梯稍長一點，而且鋪設紅毯的跑道地面偏偏還有積水。

加拿大方面的迎接方式引發網路熱議，因為他們只為魯比歐準備一張極小的紅地毯，幾乎只比飛機樓梯稍長一點，而且鋪設紅毯的跑道地面偏偏還有積水。 美聯社
加拿大方面的迎接方式引發網路熱議，因為他們只為魯比歐準備一張極小的紅地毯，幾乎只比飛機樓梯稍長一點，而且鋪設紅毯的跑道地面偏偏還有積水。 美聯社

《鏡報》美國版、韓國《朝鮮日報》和土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）等傳媒認為，這一舉動被外界解讀為加拿大對美國近期貿易政策的不滿。

魯比歐此行正值美國總統川普（Donald Trump）政府對鋼鋁產品徵收新關稅之際，這些關稅引發加拿大和歐盟的報復性措施，使雙邊關係更趨緊張。此外，川普過去多次將加拿大稱為「美國的第51州」，並多次批評加拿大領導層，進一步加深兩國間的經濟爭端。

這張「迷你紅地毯」的照片迅速在社交媒體上流傳，引發熱烈討論。許多網友對其象徵意義進行調侃，有人寫道：「我也睡不著，正在找點搞笑的事情，比如這張超小的紅地毯，魯比歐一下飛機就踩到了。」

魯比歐接下來兩天內將與英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本的外長會面，而這些國家都對美國的貿易政策表示擔憂。這場會議預計將圍繞川普政府的關稅政策以及美國與盟國之間的經濟關係展開激烈討論。

延伸閱讀：

路透社民調：57%美國人認為川普經濟政策「反覆無常」

加拿大向世貿組織提申訴 反對美國對鋼鋁加徵關稅

文章授權轉載自《香港01》

G7 加拿大 川普 美國 魯比歐

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