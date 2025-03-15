兩國關係緊張…日本駐中大使吃播當網紅 盼減少民眾敵對仇視

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本駐中國大使金杉憲治近期在微博上分享當地文化體驗，引發熱烈關注。他特別以試吃中國傳統美食為主題，吸引大批網友注意，帳號自2023年4月開設以來，粉絲數已突破5.5萬人。這是日本駐中國大使首度透過個人社群帳號公開發文，希望能改善中國民眾對日本的觀感。

金杉大使在1月下旬於官邸拍攝影片，品嚐元宵節傳統的「湯圓」，並笑著說：「嗯，真的很甜，還有芝麻！」這段影片吸引許多中國網友留言認同：「當然是甜的好吃！」除了湯圓，他還挑戰了具有獨特發酵酸味的北京特色飲品「豆汁」，並在影片中淡定表示「還不錯」，讓許多中國網友驚訝的說：「我自己都喝不下去，大使好勇敢！」

此次發布的內容由日本駐中國大使館團隊負責企劃、拍攝與剪輯，並定期召開會議討論發文內容。除了美食體驗，大使也曾嘗試太極拳、參訪美術館等，嘗試以更貼近中國民眾的方式來交流。然而，也有網友質疑此舉的影響力，認為中國民眾對日本的印象早已根深蒂固，難以透過這類影片改變；部分網友則警惕中國政府可能操控輿論，使這類友好交流的影響有限。

對於這些看法，金杉大使表示：「或許會有批評的聲音，但我希望透過分享自己在北京的生活，讓中國民眾能對日本人產生更多親近感。」這場由大使親自參與的社群媒體外交，能否讓緊張的中日關係產生正面影響，仍有待觀察。