快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

聽新聞
0:00 / 0:00

日本關西也可以「刷臉進站」了！大阪地下鐵宣布95%以上車站都能用

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪示意圖。圖／pakutaso
大阪示意圖。圖／pakutaso

大阪萬國博覽會即將於4月13日開幕，面對即將大批湧入的觀光客，各單位無不做好戰鬥準備。大阪地下鐵做為連接市區與展覽會場重要的交通工具之一，也著手啟用「臉部辨識自動閘門」，好讓遊客方便且快速地進出車站。

日媒《livedoor News》報導，大阪地下鐵將於25日啟用「通行式臉部辨識自動閘門」服務，作為迎接萬博的無現金、無票證通行方案的一環，遊客只要事先登錄資料，就能輕鬆通過門型剪票口，不怕發生臨時找車票的尷尬狀況。

大阪地下鐵指出，欲使用臉部辨識進出剪票口，需先下載大阪地下鐵APP「e METRO」，註冊資料並登錄臉部影像，之後在該APP中購買電子車票並進行綁定，就可以利過臉部辨識方式通過車站剪票口。

大阪地下鐵表示，剪票口的臉部辨識攝影機雖然是常態運作，但不會錄影，當攝影機識別到遊客臉部時，才會進行資料轉換，與認證伺服器上預先登記的資訊完成核對後，該資訊就會被銷毀。

目前大阪地下鐵共有134個車站，預計會在130個車站設置臉部辨識自動閘門，其他無此設備的車站或月台，則會設置可讀取QRcode的剪票口因應。

2025年萬國博覽會會場設置於人工島「夢洲」上，為方便遊客往來，大阪市政府規畫建造新地下鐵站「夢洲」，並於今年1月19日正式通車。除大阪地下鐵外，遊客也可搭乘公車前往。

大阪

延伸閱讀

日本男女遊萬里長城 當眾「露臀」拍照…拘留2周後遭驅逐出境

她逛大阪Outlet遭竊！行李袋被棄置暗處 旅日台人嘆：疫情後治安變差

日本男子打死7歲外甥女 與父商議「灌水泥棄屍」藏家中11年

遊日注意 大阪環球影城現場將不再售票或換票

相關新聞

日本關西也可以「刷臉進站」了！大阪地下鐵宣布95%以上車站都能用

大阪萬國博覽會即將於4月13日開幕，面對即將大批湧入的觀光客，各單位無不做好戰鬥準備。大阪地下鐵做為連接市區與展覽會場重要的交通工具之一，也著手啟用「臉部辨識自動閘門」，好讓遊客方便且快速地進出車站。

2女1男陳屍河邊曾遭酷刑虐待…身旁死亡紙條寫「蚱蜢」曝命案動機

墨西哥索諾拉州發生恐怖命案，溪邊發現3具遭槍殺屍體，分別是2女1男，他們身旁放有一張用石頭壓住的紙條，用西班牙文...

命大！男喝醉躺鐵軌睡覺遭火車輾過 下秒從車底爬出還能站立行走

秘魯近日發生1宗行人闖火車鐵軌遭撞傷的事件。當地1名28歲醉漢受酒精影響，醉意矇矓下躺到火車軌道旁睡覺...

日本男女遊萬里長城 當眾「露臀」拍照…拘留2周後遭驅逐出境

日媒3月13日報導，一對20多歲日本男女1月初赴中國旅遊時到訪萬里長城，男子在參觀期間當眾露出屁股，並由...

只點一道菜…店員還需覆誦？日業者揭「點餐悲劇」：出錯更難收拾

一般來說，在點餐後餐廳員工通常會重複確認訂單。據日本美食記者東龍在「Yahoo! JAPAN」報導，最近在社群平台Threads上，有網友質疑：「如果只點一兩道菜，100%不會錯，為何還要確認？」此言論引發熱議，多數人認為「必須重複確認」，因為訂單錯誤對餐廳和顧客都是不必要的麻煩。

大馬衛生部：流感疫苗庫存稀 急購16萬劑助抗病

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）今天強調，大馬目前僅庫存2.9萬劑流感疫苗，且已有超過2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。