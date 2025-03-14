日本關西也可以「刷臉進站」了！大阪地下鐵宣布95%以上車站都能用

大阪萬國博覽會即將於4月13日開幕，面對即將大批湧入的觀光客，各單位無不做好戰鬥準備。大阪地下鐵做為連接市區與展覽會場重要的交通工具之一，也著手啟用「臉部辨識自動閘門」，好讓遊客方便且快速地進出車站。

日媒《livedoor News》報導，大阪地下鐵將於25日啟用「通行式臉部辨識自動閘門」服務，作為迎接萬博的無現金、無票證通行方案的一環，遊客只要事先登錄資料，就能輕鬆通過門型剪票口，不怕發生臨時找車票的尷尬狀況。

大阪地下鐵指出，欲使用臉部辨識進出剪票口，需先下載大阪地下鐵APP「e METRO」，註冊資料並登錄臉部影像，之後在該APP中購買電子車票並進行綁定，就可以利過臉部辨識方式通過車站剪票口。

大阪地下鐵表示，剪票口的臉部辨識攝影機雖然是常態運作，但不會錄影，當攝影機識別到遊客臉部時，才會進行資料轉換，與認證伺服器上預先登記的資訊完成核對後，該資訊就會被銷毀。

目前大阪地下鐵共有134個車站，預計會在130個車站設置臉部辨識自動閘門，其他無此設備的車站或月台，則會設置可讀取QRcode的剪票口因應。

2025年萬國博覽會會場設置於人工島「夢洲」上，為方便遊客往來，大阪市政府規畫建造新地下鐵站「夢洲」，並於今年1月19日正式通車。除大阪地下鐵外，遊客也可搭乘公車前往。