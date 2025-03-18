臨時買哆啦A夢手帕應急…日網友發現「角落驚喜」 意外掀搶購熱潮

根據日媒「ねとらぼ」報導，日網友@hamko1114因外出時忘記攜帶手帕，匆忙前往百貨公司購買，卻意外入手一款超可愛的「哆啦A夢」設計款，讓她驚喜不已。她將這款手帕的照片分享至社群平台X，沒想到吸引超過12萬次按讚，並引發熱烈討論。

這條手帕採用亮眼的桃紅色設計，角落印有一扇「任意門」，更特別的是，這扇小門竟然可以開合！當門打開後，裡面露出的正是哆啦A夢的身影，充滿童趣的細節讓網友們驚嘆不已。該貼文迅速在網路上爆紅，甚至連手帕的製造商川邊株式會社（KAWABE）官方帳號也注意到，並特地回應感謝分享，讓這款產品的銷售資訊進一步曝光。

該網友表示，以前她忘了帶手帕都會先去百圓商店或便利商店買。但這些物品也無法用完即丟，所以後來她會特別買設計特殊、品質好的手帕，讓自己使用起來整天都能有好心情。

據了解，這款手帕屬於「哆啦A夢迷你毛巾」系列，除了粉紅色款式，還有藍色與黃色版本，每款手帕的四個角落均印有哆啦A夢的經典道具，連鎖百貨與官方線上商城「INTERMODE KAWABE」均有販售。網友們得知消息後紛紛表示：「夢幻設計，太可愛了！」、「這根本是驚喜！」、「我也要買一條！」，掀起新一波購買熱潮。

這場因為「忘記帶手帕」而意外展開的奇妙邂逅，不僅讓發文者開心，還嘉惠了製造廠商，更讓許多哆啦A夢粉絲陷入瘋狂。或許下次當你忘了帶某樣東西，臨時購買也可能迎來一場意想不到的驚喜！