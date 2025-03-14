2女1男陳屍河邊曾遭酷刑虐待…身旁死亡紙條寫「蚱蜢」曝命案動機
墨西哥索諾拉州發生恐怖命案，溪邊發現3具遭槍殺屍體，分別是2女1男，他們身旁放有一張用石頭壓住的紙條，用西班牙文寫的1種生物名稱，真相令人毛骨悚然。警方接報調查揭發3名死者生前遭酷刑虐待，而字條上寫著「所有蚱蜢」，警方研判3人疑背叛販毒集團才被虐殺，而該案只是當地黑幫組織鬥爭的其中一件事件。
2女1男陳屍河邊 生前遭酷刑虐待
綜合外媒報導，今年3月5日早上8時半，有人在墨西哥索諾拉州卡博爾卡（Caborca, Sonora）的乾涸河床上，發現3具屍體，身旁還放有用石頭壓住的紙條。警方接報到場調查，發現死者為2女1男。當地報導形容為金髮女子、瘦弱的黑髮女子和1名男子，目前尚未能確認他們的身份。警方指3名死者身上有多處傷痕，生前明顯受到酷刑虐待。
「死亡字條」寫西班牙文解「蚱蜢」
警方續稱在死者身旁的紙條，上面寫的是西班牙文「Chapulín」，解作「蚱蜢」，但在墨西哥則是指稱「叛徒」，警方研判販毒集團認為3名死者是背叛了他們的「蚱蜢」，於是虐殺他們。警方更認為這宗案件，是非法集團之間爭鬥的其中一部份。
牽涉販毒集團
法醫將遺體送往查驗，以確定3名死者身份。據報，墨西哥索諾拉曾是毒梟的控制地區，包括錫那羅亞和卡博卡在內的3個販毒集團，為爭奪控制權而展開鬥爭，該地區成為戰場。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀：
13歲童工偷巧克力被虐殺！僱主夫婦被捕 揭悲慘身世惹社會關注
4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦 伴侶傷心受訪
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言