快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

2女1男陳屍河邊曾遭酷刑虐待…身旁死亡紙條寫「蚱蜢」曝命案動機

香港01／ 撰文：喬納森
命案示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
命案示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

墨西哥索諾拉州發生恐怖命案，溪邊發現3具遭槍殺屍體，分別是2女1男，他們身旁放有一張用石頭壓住的紙條，用西班牙文寫的1種生物名稱，真相令人毛骨悚然。警方接報調查揭發3名死者生前遭酷刑虐待，而字條上寫著「所有蚱蜢」，警方研判3人疑背叛販毒集團才被虐殺，而該案只是當地黑幫組織鬥爭的其中一件事件。

2女1男陳屍河邊　生前遭酷刑虐待

綜合外媒報導，今年3月5日早上8時半，有人在墨西哥索諾拉州卡博爾卡（Caborca, Sonora）的乾涸河床上，發現3具屍體，身旁還放有用石頭壓住的紙條。警方接報到場調查，發現死者為2女1男。當地報導形容為金髮女子、瘦弱的黑髮女子和1名男子，目前尚未能確認他們的身份。警方指3名死者身上有多處傷痕，生前明顯受到酷刑虐待。

「死亡字條」寫西班牙文解「蚱蜢」

警方續稱在死者身旁的紙條，上面寫的是西班牙文「Chapulín」，解作「蚱蜢」，但在墨西哥則是指稱「叛徒」，警方研判販毒集團認為3名死者是背叛了他們的「蚱蜢」，於是虐殺他們。警方更認為這宗案件，是非法集團之間爭鬥的其中一部份。

牽涉販毒集團

法醫將遺體送往查驗，以確定3名死者身份。據報，墨西哥索諾拉曾是毒梟的控制地區，包括錫那羅亞和卡博卡在內的3個販毒集團，為爭奪控制權而展開鬥爭，該地區成為戰場。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

13歲童工偷巧克力被虐殺！僱主夫婦被捕　揭悲慘身世惹社會關注

4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦　伴侶傷心受訪

文章授權轉載自《香港01》

命案 墨西哥 屍體 虐殺 販毒

延伸閱讀

川普頻挑釁 美墨加貿易戰有何解方？紐大教授給「可能結局」

美墨擬聯手打造「超級監獄」 專關押販毒集團首領

不滿同袍女友欲分手 憲兵徒手掐死2度性侵屍體重判無期徒刑

影／南投警破獲48人販毒集團 藥頭主嫌竟才22歲

相關新聞

2女1男陳屍河邊曾遭酷刑虐待…身旁死亡紙條寫「蚱蜢」曝命案動機

墨西哥索諾拉州發生恐怖命案，溪邊發現3具遭槍殺屍體，分別是2女1男，他們身旁放有一張用石頭壓住的紙條，用西班牙文...

日本男女遊萬里長城 當眾「露臀」拍照…拘留2周後遭驅逐出境

日媒3月13日報導，一對20多歲日本男女1月初赴中國旅遊時到訪萬里長城，男子在參觀期間當眾露出屁股，並由...

命大！男喝醉躺鐵軌睡覺遭火車輾過 下秒從車底爬出還能站立行走

秘魯近日發生1宗行人闖火車鐵軌遭撞傷的事件。當地1名28歲醉漢受酒精影響，醉意矇矓下躺到火車軌道旁睡覺...

只點一道菜…店員還需覆誦？日業者揭「點餐悲劇」：出錯更難收拾

一般來說，在點餐後餐廳員工通常會重複確認訂單。據日本美食記者東龍在「Yahoo! JAPAN」報導，最近在社群平台Threads上，有網友質疑：「如果只點一兩道菜，100%不會錯，為何還要確認？」此言論引發熱議，多數人認為「必須重複確認」，因為訂單錯誤對餐廳和顧客都是不必要的麻煩。

大馬衛生部：流感疫苗庫存稀 急購16萬劑助抗病

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）今天強調，大馬目前僅庫存2.9萬劑流感疫苗，且已有超過2...

義大利那布勒斯附近火山區地震 居民半夜避難、路邊汽車遭瓦礫擊中

義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。