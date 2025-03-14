日本男女遊萬里長城 當眾「露臀」拍照…拘留2周後遭驅逐出境

日媒3月13日報導，一對20多歲日本男女1月初赴中國旅遊時到訪萬里長城，男子在參觀期間當眾露出屁股，並由同行女子替其拍照，2人當場被保全扣留。中國政府其後以違反《治安管理處罰法》為由，拘留2人約兩週後，再把他們強制驅逐出境。

日本電視台（Nippon TV）13日引述多名消息人士稱，2人在被當局扣留期間，曾與駐當地的日本大使館人員會面，並解釋指他們此舉只是惡作劇。2人之後被強制驅逐出境，現已返回日本。

報導引述一名參觀萬里長城的中國遊客指，涉事人士做出此般不文明的行為，活該被拘留。她強調如果不制止這種行為，中國的尊嚴就會被丟光。

在中國，任何人於公共場合裸露身體，將被視為擾亂公共秩序的行為，有機會違反《治安管理處罰法》。

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文章授權轉載自《香港01》