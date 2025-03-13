大馬衛生部：流感疫苗庫存稀 急購16萬劑助抗病

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）今天強調，大馬目前僅庫存2.9萬劑流感疫苗，且已有超過200家診所庫存耗盡，衛生部正加快採購，盼儘速填補仍短缺的16萬劑疫苗供民眾接種。

大馬為防範流感疫情，鼓勵人民接種疫苗，衛生部統計顯示去年的流感病例比2023年下降11%，病例數從3萬4173例降為3萬403例，死亡病例下降68%。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，祖基菲里阿邁德今天在國會表示，政府雖已採購32萬劑疫苗，其中15萬劑分配給醫療人員，其它17萬劑提供年滿60歲以上長者施打，尤其優先提供給罹患糖尿病或高血壓的慢性疾病患者。

他指出，目前在420家醫療院所有庫存僅2萬9393劑流感疫苗，且已有超過200家診所庫存耗盡。

祖基菲里阿邁德說，衛生部正加快腳步採購流感疫苗，期盼儘速填補迄今仍短缺的16萬劑疫苗。

馬來西亞衛生部今年2月間宣布，從2月18日起，舉凡年滿60歲以上長者如患有至少一項慢性疾病，將有資格免費接種疫苗。

衛生部上週公告，馬來西亞流感病例沒有呈現上升趨勢，也沒有發現人類感染禽流感病毒病例。衛生部、獸醫局和農業及糧食安全部會密切合作，持續檢則家禽養殖場、野鳥族群與傳統市場，防範潛在感染威脅。衛生部呼籲民眾勤洗手，如咳嗽和打噴嚏遮掩口鼻與配戴口罩。

根據世界衛生組織官方網站，流感是由流感病毒引發的急性呼吸道感染，雖然多數人不藥而癒，但當人們打噴嚏或咳嗽，病毒很容易在人與人之間傳播，疫苗接種是預防流感的最佳策略。