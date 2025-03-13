快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

義大利那布勒斯附近火山區地震 居民半夜避難、路邊汽車遭瓦礫擊中

中央社／ 羅馬13日專電
義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地震，許多居民半夜逃到大街避難。圖／美聯社
義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地震，許多居民半夜逃到大街避難。圖／美聯社

義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地震，許多居民半夜逃到大街避難。當地部分房屋裂損，目前得知有1人受傷。

義大利總理府上午發表聲明，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與人民保護部部長保持密切聯繫，關注情勢發展。

震央位在距離南義小城波照里（Pozzuoli）僅幾公尺的海中，深度約2公里。根據目前消息，那不勒斯的巴紐利（Bagnoli）區域受災較嚴重，多處房屋碎裂的瓦礫擊中路邊汽車，或掉落在人行道上；當地知名的聖安娜教堂（Chiesa di Sant'Anna）也受到衝擊，需要評估鐘樓結構的穩定性。

義大利媒體報導，目前得知有1位婦女因坍塌的天花板造成擦傷，已被消防隊救出。地震造成部分房屋的大門堵住，消防隊員也幫助受困的居民撤離。

儘管地震未造成嚴重傷亡，但在那不勒斯的巴紐利區域引發民眾與警察對峙。民眾半夜試圖前往北約（NATO）位在該區的舊基地內避難，但基地大門緊閉，民眾與前來協調的警方發生爭執。最後民眾強行開啟大門進入，局勢未升高為更劇烈的肢體衝突。

安莎（ANSA）通訊社報導，今天凌晨地震與去年5月20日發生的地震，規模相同都是4.4，是近40年來坎皮佛萊格瑞區的最強地震。

波照里市長曼佐尼（Luigi Manzoni）表示，根據維蘇威火山監測站（Vesuvius Observatory）數據，這次地震顯示此處火山活動嚴重加速，這是以前從未有過的記錄，證實火山活動程度劇烈。維蘇威監測站持續監測此處火山的地下活動，在這次主震之後又發生6次餘震。

地震 梅洛尼 義大利

延伸閱讀

台東規模5.7地震 台鐵「瑞穗-台東」慢速行駛

香港心輔團體謊稱南市府授權地震災區諮商 已報警處理

環狀線地震受損遭監委糾正 雙北市府將聯手告中華工程

未來一周恐有規模5餘震！台東規模5.7地震 震12秒發國家級警報

相關新聞

少鈉更健康？醫示警：成人日需1茶匙鹽分 攝取不足恐損害腸道肝臟

常有人提醒「低糖、減鈉」更健康，但事實真是如此嗎？一名畢業於哈佛大學的醫生指出，攝取太少「鹽分」，其實會比吃太多鹽分來得更加危險。

英囚犯用馬桶蓋碎片殺獄友「高達30處傷害」 試圖藏屍置物櫃

英國一處監獄發生謀殺案，一名囚犯聲稱獄友威脅他，他為了自衛自製武器殘忍殺害對方，死者受到的傷害高達30處，法庭對這名犯嫌判處終生監禁。

義大利那布勒斯附近火山區地震 居民半夜避難、路邊汽車遭瓦礫擊中

義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地...

日本睽違20年再發新鈔 首見使用新版偽鈔遭舉發案例

日本東京都警視廳今天宣布，1名男子因涉嫌使用偽造新版紙鈔，遭警方以行使偽造貨幣罪嫌逮捕。警視廳指出，這是日本首起因使用偽...

「無存在的餘地」澳洲第一州 維多利亞禁用開山刀、遏阻持刀犯罪

澳洲維多利亞州（Victoria）州長艾倫（Jacinta Allan）今天表示，為遏阻「持刀犯罪」激增，維州將禁止使用...

競爭激烈…南韓少子化補習費竟創新高 每名學生平均月砸近1.1萬元

韓國社會競爭激烈，多數學生除了學校教育外，還得上補習班、才藝班，儘管少子化，用於課外輔導的「私教育費」仍連續4年創新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。