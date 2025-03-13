「無存在的餘地」澳洲第一州 維多利亞禁用開山刀、遏阻持刀犯罪
澳洲維多利亞州（Victoria）州長艾倫（Jacinta Allan）今天表示，為遏阻「持刀犯罪」激增，維州將禁止使用開山刀，這讓維州成為澳洲第一個實施此類禁令的州。
法新社報導，艾倫表示，較常用於砍伐農作物或在叢林裡披荊斬棘的開山刀，將被宣布為「違禁武器」。
她在社群平台X發文表示：「我們的街道上…沒有開山刀存在的餘地，所以我才會在維多利亞宣布澳洲第一個開山刀禁令。」
艾倫表示，這項禁令是政府「打擊持刀犯罪」行動的一部分。
維多利亞州政府並未公布持刀犯罪的具體統計數據，但州首府墨爾本的醫院近年來通報的持刀傷人事件增加。
未獲許可攜帶開山刀而被捕者，將面臨最高兩年徒刑或3萬美元罰款。
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