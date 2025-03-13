「無存在的餘地」澳洲第一州 維多利亞禁用開山刀、遏阻持刀犯罪

澳洲維多利亞州（Victoria）州長艾倫（Jacinta Allan）今天表示，為遏阻「持刀犯罪」激增，維州將禁止使用開山刀，這讓維州成為澳洲第一個實施此類禁令的州。

法新社報導，艾倫表示，較常用於砍伐農作物或在叢林裡披荊斬棘的開山刀，將被宣布為「違禁武器」。

她在社群平台X發文表示：「我們的街道上…沒有開山刀存在的餘地，所以我才會在維多利亞宣布澳洲第一個開山刀禁令。」

There's no place for machetes like these on our streets.



That's why I've announced Australia's first machete ban here in Victoria.



Together with our tough bail laws, we're putting community safety above all - to keep Victorians safe. pic.twitter.com/f0SKdwysBR — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) 2025年3月13日

艾倫表示，這項禁令是政府「打擊持刀犯罪」行動的一部分。

維多利亞州政府並未公布持刀犯罪的具體統計數據，但州首府墨爾本的醫院近年來通報的持刀傷人事件增加。

未獲許可攜帶開山刀而被捕者，將面臨最高兩年徒刑或3萬美元罰款。