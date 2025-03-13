少鈉更健康？醫示警：成人日需1茶匙鹽分 攝取不足恐損害腸道肝臟

常有人提醒「低糖、減鈉」更健康，但事實真是如此嗎？一名畢業於哈佛大學的醫生指出，攝取太少「鹽分」，其實會比吃太多鹽分來得更加危險。

根據英國「每日郵報」報導，消化科學者塞蒂（Saurabh Sethi）博士經常在TikTok和超過48萬名粉絲分享其醫學經驗與知識。近期，他指出在兩週內戒斷「糖分」的攝取，便能夠重置身體。

同時，他也警告民眾，若將鹽分從飲食中完全去除，對身體其實會造成「極大的危害」。塞蒂博士在影片中解釋，鹽是一種關鍵的電解質，可以幫助身體保持水分，「如果沒有它，你可能會面臨嚴重的脫水，血量和血壓也會同時下降。」

他表示，人對鹹食的渴望將會變得更加強烈，「你的肌肉會逐漸脆弱，甚至容易頭暈、昏倒；此外，鹽分攝取不足會損害消化、破壞腸道健康，減少必需營養素的吸收，從而削弱肝臟健康。」

他也在影片末端補充道，「雖然常有人會擔心攝入過多的鹽，但若攝入的量不夠反而會更危險，多數成年人每天需要約一茶匙左右的海鹽。」

此外，塞蒂博士先前曾經提到，短時間喝下大量的水也非常危險，可能會導致「水中毒」，「如果你經常運動，並且因出汗而失去大量鹽分，那在喝下大量的水時可能會有風險，這種情況的醫學術語是『低血鈉症』，當水稀釋了電解質，可能會導致進一步的脫水。」