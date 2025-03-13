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英囚犯用馬桶蓋碎片殺獄友「高達30處傷害」 試圖藏屍置物櫃

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名囚犯對獄友痛下殺手。示意圖／ingimage
英國一名囚犯對獄友痛下殺手。示意圖／ingimage

英國一處監獄發生謀殺案，一名囚犯聲稱獄友威脅他，他為了自衛自製武器殘忍殺害對方，死者受到的傷害高達30處，法庭對這名犯嫌判處終生監禁。

根據《每日郵報》報導，英國一位囚犯2021年底使用一把被破壞的椅子和陶瓷馬桶蓋的碎片殺害獄友後，用毯子和毛巾蓋住屍體，並試圖用置物櫃和桌子等家具藏屍。

死者喉嚨有多處刺傷和撕裂傷，頭部也受到重傷，整個頭、臉、頸部受到的傷害高達30處，警方證實受害者當場死亡。

犯嫌聲稱是對方進入他的牢房，用剃刀片威脅他，他是為了自衛才下狠手，並以減輕責任原則（diminished responsibility）為自己辯護。

今年3月12日，法庭針對這起案件作出判決，陪審團一致認為謀殺罪成立，法官判處犯嫌終生監禁，且至少要服刑19年才可以考慮假釋。

殺人 監獄

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