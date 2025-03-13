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小心幸福肥！已婚男「肥胖風險」高3.2倍 50歲後越老越可能發胖

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍。圖為一名足球員，僅供示意。路透
波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍。圖為一名足球員，僅供示意。路透

天空新聞網報導，波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍，反觀女性則因「更容易受到社會歧視」沒有表現出相同趨勢；而男、女性中年50歲以後，每增加1歲，肥胖風險就隨之增加。

華沙國家心血管研究機構的報告指出，相比未婚男女性，已婚女性肥胖風險高出39%，已婚男性則高出62%。

然而，女性並未顯現出相同趨勢。研究人員認為這和肥胖女性在社會更容易被污名化有關。

這項研究根據2405名波蘭人進行調查發現，平均50歲以上的男、女性的肥胖風險會隨年齡增加。男性每增加1歲，過重風險提高3%、肥胖風險提高4%；女性每增加1歲，過重風險提高4%、肥胖風險提高6%。

根據世界衛生組織，身體質量指數（BMI）大於24屬於「體位異常」，介於27至30間屬於「輕度肥胖」；介於30到35之間屬於「中度肥胖」；大於35以上則為重度肥胖。

除此之外，憂鬱症和缺乏衛生知識隊女性肥胖風險有顯著影響，但這個現象並未在男性身上發現。

研究團隊總結，年齡與婚姻對成年人是否過重或肥胖具有不可否認的影響，無論什麼性別皆適用。從研究結果來說，推廣衛教知識和健康可能有助於降低肥胖率增加的趨勢。

肥胖 風險

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