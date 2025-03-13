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人工心臟存活百天 澳男創下世界首例

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
BiVACOR人工心臟開創器官移植領域的全新局面。圖為BiVACOR創始人蒂姆斯。（Photo from BiVACOR）
BiVACOR人工心臟開創器官移植領域的全新局面。圖為BiVACOR創始人蒂姆斯。（Photo from BiVACOR）

人工心臟新突破，維持人類生命存活100天！一名患有嚴重心臟衰竭的澳洲男子，在等待心臟移植期間安裝「人工鈦心臟」，成功維持生命長達100天，接受移植手術後仍恢復良好。專家指出，人工心臟開創器官移植的新領域，但仍無法成為心臟移植的替代品。

人工鈦心臟

衛報》報導，一名澳洲男子在等待心臟移植期間，依靠人工鈦心臟成功存活100天，成為目前使用該技術存活時間最久的案例。

據報導，該患者是一名40多歲男子，去年11月在雪梨聖文森特醫院接受了手術，並植入人工鈦心臟。今年2月，他成為全球第一個使用該設備出院的人，直到3月出現心臟捐贈者，而該名患有嚴重心臟衰竭的男子恢復狀況良好。

對此，該裝置能夠維持如此長時間的生命，標誌著人工心臟可能為心臟衰竭患者提供長期治療選擇。然而，人工心臟目前仍在試驗階段，尚未開放醫療單位普遍使用。

器官移植新領域

CNN》指出，這款人工鈦心臟由醫療設備製造商BiVACOR所研發，該公司創始人蒂姆斯表示，先前其父親因心臟病去世，而促使他開始研發人工心臟，如今，看到幾十年的努力取得成果相當興奮。

根據世界衛生組織統計，心血管疾病是全球主要死亡原因之一，每年造成約1800萬人死亡。對此，蒂姆斯透過聲明向該名患者一家表示感激，除了信任其公司的人工心臟，並為往後心血管患者接受這項救命技術而鋪平道路。

如今，該設備在美國食品和藥物管理局進行早期試驗，已有五名患者成功植入。張任謙心臟研究所教授海沃德表示，BiVACOR人工心臟開創器官移植領域的全新局面，然而，人工心臟要成為心臟移植的替代品，仍有很長的路要走。

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患者 成功

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