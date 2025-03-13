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日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
圖為殺人示意圖。圖／Ingimage
圖為殺人示意圖。圖／Ingimage

本月11日在東京都新宿區街頭殺死女性直播主的高野健一供稱，幾年前借200萬日圓給佐藤愛里，對方欠錢不還並失聯，犯案前2、3個月網購兇刀，犯行當天透過直播內容追到被害人的下落。死者身上共有30多處刀傷，警視廳認為兇手有強烈的殺意，正進一步調查。

調查人員透露，佐藤的臉部、胸部等部位共有30多處刺傷。周圍監視攝影機拍到疑似高野的人物，對被害人猛刺30多刀的畫面。然而，高野否認有殺意，聲稱「並沒有想要殺人」。

現場發現一把染血的求生刀，刃長約13公分，高野的背包內還有另一把類似的刀。他供稱：「這是2、3個月前透過網路購買，當天從家裡帶出來。」他於案發當天，搭電車從小山市前往JR高田馬場站。

高野表示，曾以生活費等名義借給佐藤超過200萬日圓，後來透過民事訴訟要求她償還債務，獲得勝訴，但2023年初起對方就斷了聯繫。他在2024年1月曾向栃木縣警方諮詢過這筆金錢糾紛。這200萬是他用自己的存款及信貸籌措而來。他說，無法接受欠款不還的人，還能繼續透過直播賺錢。

根據調查，受害者在案發前一天，在直播中宣布了名為「徒步環繞山手線一周」的企畫。案發當時，她正一邊行走，一邊進行直播。

42歲的嫌犯說，他當天早晨搭乘電車前往東京，一邊看直播。看到她直播說「到達高田馬場站」，就前往車站附近搜尋。之後看到她朝我方向走來，便靠近刺傷她。

以「最上愛」為藝名的佐藤愛里數年前開始做影片直播。一名40多歲的男性觀眾對讀賣新聞表示，受害者幾乎每天都在直播，回應觀眾的提問。另一名40多歲的男性回憶，她可愛又開朗，在直播界人氣頂尖。

部分直播程式有打賞功能，讓觀眾透過金錢支持直播主，留言與其互動。讀賣報導，直播內容，特別是戶外直播，可能帶來潛在風險。成蹊大學客座教授高橋曉子提醒，在戶外直播時，背景畫面可能會洩露所在位置，使得直播主容易被追蹤，風險相當高。她建議，如果要公開地點資訊，最好延後一段時間再發布，或是提供已經離開的地點。

直播主 觀眾

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