韓媒：中國男女開橡皮艇偷渡韓國被捕 海上迷航20小時
韓聯社報導，兩名中國人士（一名30多歲男士和一名50多歲女子）最近從山東省榮成市駕駛橡皮艇向東航行，企圖非法入境韓國，遭到海警逮捕。
根據韓聯社，韓國仁川海洋警察署今天表示，上述二人因涉嫌違反「出入境管理法」，被移交給仁川出入境外國人廳處置。據悉，兩人本月7日下午6時許從山東榮成駕駛橡皮艇出發，試圖穿越韓國西部海域進行偷渡。
韓國海警8日下午2時14分許接到在該海域作業漁船的舉報，據稱在仁川市甕津郡小青島東南方向41公里處發現一艘可疑船隻。隨後，海警出動巡邏艇將兩人逮捕。
據了解，兩人曾因在韓非法居留被拘留，並於去年底被遣返回國，此次作案是為了索討被拖欠的工資和房屋押金。
他們此次歷經20個小時的234公里航行，橡皮艇上雖然配有救生衣、指南針等安全裝備，但因天氣條件惡化迷失了方向。
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