氣候變遷效應 全球逾半城市更加潮濕

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

最新研究顯示，全球人口最稠密都市中，超過半數已變得愈來愈潮濕，不過，台北市與新北市反而變得更加乾燥，原因是氣候變遷的大氣效應加劇，導致都會區的水文分布出現劇變。

英國卡迪夫大學（Cardiff）和布里斯托大學代表援助機構WaterAid所做的學術研究，檢驗全球112座城市的資料後發現，52%（58座）城市過去42年來呈現日益潮濕的趨勢，包括可倫坡、孟買和吉隆坡等。

同時，約44%（49座）都會中心變得更乾燥，乾燥趨勢最強的城市包括開羅、約旦安曼、聖地牙哥等，香港排第14，台灣雙北排第17。這份報告列舉的台灣都市為新北、台北，而最易受氣候由濕轉乾（從易遭遇洪災轉向易遭遇乾旱）危害影響的城市中，以開羅、馬德里、利雅德、香港等風險最高，台灣雙北排第九。

科學家指出，氣候變遷正導致更強的降雨，因大氣溫度每暖化1度，就意味著能擴大容納7%的水。布里斯托大學首席科學家蜜查萊迪絲指出，溫度上升也會使水氣從地表蒸發，使部分地區出現「強烈的乾燥效應」，這種世界各地水文分布的強烈變化趨勢，正提高預測相關影響的挑戰性，因為各大城市的水文分布都以不同方式在改變，因此每座城市面臨的挑戰完全不同，沒有一體適用的解方。

報告指出，面臨洪災風險升高的城市幾乎全在亞洲，其中半數在印度，而歐洲、北非及中東正在經歷更強烈的乾燥趨勢。

科學家 風險

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