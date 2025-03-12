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阿爾巴尼亞禁TikTok 下令網路服務業者24小時內封鎖

中央社／ 地拉那12日綜合外電報導

阿爾巴尼亞當局已命令所有網路服務供應商，在明天之前封鎖中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok

法新社報導，根據阿爾巴尼亞電信郵政管理局的聲明，網路服務供應商必須封鎖與TikTok相關的IP位址和DNS伺服器。

去年11月，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）一所學校的附近，發生14歲青少年遭同學刺殺事件。當地媒體報導，這起案件的起因是兩人曾在TikTok上爆發爭吵。這起殺人案引發關於社交網站影響年輕人的辯論。

去年12月，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）首次宣布，全國將從2025年起對TikTok實施至少一年禁令。

但阿爾巴尼亞反對派抨擊這項禁令，聲稱這將影響他們在今年5月國會選舉前的競選活動。

TikTok在年輕人中擁有大量粉絲，不停的滾動播放超短影片，全球活躍用戶超過10億。但這個中國擁有的平台經常受到爭議的影響。

TikTok在美國一直面臨間諜指控，而歐盟也正在調查TikTok，原因是有人指控該平台被用來影響羅馬尼亞總統選舉，使極右翼候選人受益。

TikTok 羅馬尼亞

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