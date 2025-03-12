AI時代崛起！外媒曝「7大鐵飯碗」免怕失業 薪資穩定、需求高

AI時代崛起，不少人擔心自己的工作在未來被機器人取代。據外媒《Money Talks News》報導，某些工作的需求仍持續上升、收入可觀，並整理出7大不容易被AI取代的工作領域，如醫療人員、教育領域等職業，在未來可以為尋求穩定的求職者提供一條安穩的道路。

1.醫療照護專業人員供不應求

醫療照護產業持續成長，使專業護理人員、個人照護助理（看護）和社工等職業十分搶手。現在社會人口老化問題及醫療照護需求的增加，也提升相關產業的重要性，使其變得不可或缺。

2.穩定又高薪的技術行業

電工、機械師和建築工人等工作需具備實際操作技能、工作經驗，使AI難以取代其職業的專業性。此外，隨著基礎建設投資的增加，對技術性行業的需求也正在攀升。

3. 教育角色仍不可或缺

AI或許可以協助加強教育，但無法完全取代人與人之間的聯繫和指導，因此家教老師、輔導教師和教育專家等，對於支持學生成長很重要。

4. 心理衛生專業人員大量增加

由於人們開始重視心理健康，因此心理諮商師、治療師和社工等職業需求也逐漸提升。雖然AI可以協助提供心理健康資源，但與人類不同的是，AI缺乏照顧病患所需的同理心。

5. 公共安全和網路安全角色難被替代

警察、消防員和網路安全專家等重要角色，需要依靠人類的判斷和快速決策的關鍵能力，這使得他們不容易被AI取代。

6. 蓬勃發展的創意職業

儘管AI工具可以協助設計和內容創作，但行銷、UX設計和寫作等創意領域，仍仰賴人類的直覺和創意性。

7. 看好綠能產業前景

隨著世界朝永續發展的方向發展，太陽能、風力發電和環境工程等領域的需求正不斷擴大。這些職位需要具備專業知識與實務經驗，是AI難以取代的部分。