快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

暖化研究示警！全球面臨「水火兩重天」極端天氣 3大城遭點名

中央社／ 新加坡12日綜合外電報導
研究人員調查的城市中，多達15%面臨最糟糕的「水火兩重天」，意指極端洪水和乾旱風險同時上升。 美聯社
研究人員調查的城市中，多達15%面臨最糟糕的「水火兩重天」，意指極端洪水和乾旱風險同時上升。 美聯社

非營利機構「水與衛生設施組織」（WaterAid）委託的研究發現，隨著氣溫升高打亂全球水循環，全球一些人口最稠密城市的天候正從乾旱轉變為洪災，這2種極端天氣還會反覆交替出現。

路透社報導，研究人員分析全球100餘個人口最多城市42年來的氣象數據後發現，南亞和東南亞的洪災趨勢最明顯；歐洲、中東和北非則變得日益乾燥。

參與撰寫研究報告的卡地夫大學（Cardiff University）水資源研究所（Water Research Institute）教授辛格（Michael Singer）表示：「氣候變遷會帶來贏家和輸家，這種狀況早已發生」。

研究顯示，中國杭州和印尼首都雅加達都是遭受嚴重「氣候鞭笞」（climate whiplash）的城市。「鞭笞」（whiplash）一詞形容一時多雨、隔一陣子卻又非常乾燥，不斷來回反覆，猶如遭到鞭打。

研究人員調查的城市中，多達15%面臨最糟糕的「水火兩重天」，意指極端洪水和乾旱風險同時上升，其中包括美國德州達拉斯（Dallas）中國上海伊拉克首都巴格達（Baghdad）

辛格警告，許多城市打造基礎建設，目的是要善用珍貴的水資源或減輕洪災，但如今這些城市面臨截然不同的狀況，因此亟需相關投資來應對。

上海 伊拉克 暖化 極端氣候 氣候變遷 水資源 美國 雅加達

延伸閱讀

響應312植樹節 台水六區處南化水庫植樹156棵顧水源

DOGE神童「空降」加州 試圖私自啟動水泵救火遭打臉

主要水庫蓄水率5~9成 水利署：半導體產業可安心生產

欣陸控股EPS 1.43元 現金股利配1.05元

相關新聞

暖化研究示警！全球面臨「水火兩重天」極端天氣 3大城遭點名

非營利機構「水與衛生設施組織」（WaterAid）委託的研究發現，隨著氣溫升高打亂全球水循環，全球一些人口最稠密城市的天...

NASA太空望遠鏡SPHEREx發射升空 探索宇宙起源

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱...

全球空汙拉警報 僅7國符合WHO標準

全球空氣品質堪憂，人類健康面臨嚴重威脅！

聖經解答疑惑 維基百科創辦人也信主

聖經果然禁得起考驗！維基百科共同創辦人桑格(Larry Sanger)受訪時表示，透過他重新拿起聖經閱讀並解答多年來疑惑，他終於在聖經中證明上帝的存在，也讓他從過去的懷疑論，願意成為耶穌基督的信徒。

兒40歲沒工作…母力挺在家創業還給信用卡 見存款少一半才知不妙

父母有心且有餘力支持子女事業雖是好事，但若是無底線地寵溺孩子，則可能帶來負面影響。一位85歲母親為了滿足失業多年的兒子...

研究：全球逾半人口稠密都市更加潮濕 台灣雙北反而更乾燥

最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，不過，台北市與新北市正變得更加乾燥，原因是氣候變遷的大氣效應加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。