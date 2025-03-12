快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：業內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

NASA太空望遠鏡SPHEREx發射升空 探索宇宙起源

中央社／ 加州巴沙迪納11日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱藏水庫的任務。 路透社
美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱藏水庫的任務。 路透社

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱藏水庫的任務。

路透社報導，NASA這個擴音器形狀的太空望遠鏡SPHEREx，由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）升空。

這座望遠鏡打算執行兩年任務，期間將收集超過4.5億個星系以及銀河系中1億多顆恆星的數據，將創建102 種顏色（即不同波長的光）的3D宇宙圖，並研究星系的歷史和演化。

這項任務旨在加深對宇宙暴脹現象的理解。宇宙暴脹指的是大約138億年前發生大霹靂後，宇宙在不到一秒的時間內從一個點開始快速呈指數膨脹。

加州理工學院SPHEREx儀器科學家科恩古特（PhilKorngut）表示：「SPHEREx是要嘗試了解宇宙的起源，也就是大霹靂後的最初瞬間發生了什麼。」

「描述這一現象的主流理論被稱為暴脹理論，正如其名稱顯示，這理論提出宇宙經歷一次巨大的膨脹，從比原子還要小的尺度開始，在不到一秒的短短時間內膨脹了一兆兆倍。」

NASA總部天體物理學部（Astrophysics Division）代理主任多瑪加爾-高德曼 （Shawn Domagal-Goldman）表示，SPHEREx將尋找「大霹靂的回聲─即宇宙誕生後極短時間內的痕跡，SPHEREx將直接觀測」。

SPHEREx將在地球周圍的各個方向拍攝照片，將來自數十億個宇宙源的光，分解成其組成波長，以確定它們的成分和距離。

NASA SpaceX 太空 宇宙 星系 火箭 科學家 美國

延伸閱讀

NASA解僱首席科學家等23人 預計將擴大裁員

詐騙車手闖入歌仔戲元宇宙 孫翠鳳兄妹合演台版地面師

川普裁撤NASA首席科學家

桃園版華山辦陶藝展 以宇宙探險看為題探索陶藝

相關新聞

兒40歲沒工作…母力挺在家創業還給信用卡 見存款少一半才知不妙

父母有心且有餘力支持子女事業雖是好事，但若是無底線地寵溺孩子，則可能帶來負面影響。一位85歲母親為了滿足失業多年的兒子...

NASA太空望遠鏡SPHEREx發射升空 探索宇宙起源

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱...

全球空汙拉警報 僅7國符合WHO標準

全球空氣品質堪憂，人類健康面臨嚴重威脅！

聖經解答疑惑 維基百科創辦人也信主

聖經果然禁得起考驗！維基百科共同創辦人桑格(Larry Sanger)受訪時表示，透過他重新拿起聖經閱讀並解答多年來疑惑，他終於在聖經中證明上帝的存在，也讓他從過去的懷疑論，願意成為耶穌基督的信徒。

研究：全球逾半人口稠密都市更加潮濕 台灣雙北反而更乾燥

最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，不過，台北市與新北市正變得更加乾燥，原因是氣候變遷的大氣效應加...

日本感染性胃腸炎大流行！酒精防不了諾羅 醫：如廁滑手機增感染風險

日本近期感染性胃腸炎大流行，往年相關患者數量會在2月開始減少，但今年的患者數量卻在2月底急劇增長，甚至創下了10年來的最高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。