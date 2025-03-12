NASA太空望遠鏡SPHEREx發射升空 探索宇宙起源

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空望遠鏡SPHEREx今天透過火箭從加州發射升空，執行探索宇宙起源並在銀河系中尋找隱藏水庫的任務。

路透社報導，NASA這個擴音器形狀的太空望遠鏡SPHEREx，由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）升空。

這座望遠鏡打算執行兩年任務，期間將收集超過4.5億個星系以及銀河系中1億多顆恆星的數據，將創建102 種顏色（即不同波長的光）的3D宇宙圖，並研究星系的歷史和演化。

這項任務旨在加深對宇宙暴脹現象的理解。宇宙暴脹指的是大約138億年前發生大霹靂後，宇宙在不到一秒的時間內從一個點開始快速呈指數膨脹。

加州理工學院SPHEREx儀器科學家科恩古特（PhilKorngut）表示：「SPHEREx是要嘗試了解宇宙的起源，也就是大霹靂後的最初瞬間發生了什麼。」

「描述這一現象的主流理論被稱為暴脹理論，正如其名稱顯示，這理論提出宇宙經歷一次巨大的膨脹，從比原子還要小的尺度開始，在不到一秒的短短時間內膨脹了一兆兆倍。」

NASA總部天體物理學部（Astrophysics Division）代理主任多瑪加爾-高德曼 （Shawn Domagal-Goldman）表示，SPHEREx將尋找「大霹靂的回聲─即宇宙誕生後極短時間內的痕跡，SPHEREx將直接觀測」。

SPHEREx將在地球周圍的各個方向拍攝照片，將來自數十億個宇宙源的光，分解成其組成波長，以確定它們的成分和距離。