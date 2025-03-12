聖經解答疑惑 維基百科創辦人也信主

聖經果然禁得起考驗！維基百科共同創辦人桑格(Larry Sanger)受訪時表示，透過他重新拿起聖經閱讀並解答多年來疑惑，他終於在聖經中證明上帝的存在，也讓他從過去的懷疑論，願意成為耶穌基督的信徒。

年幼時曾接觸過信仰

據《福斯新聞》報導，維基百科共同創辦人桑格坦言，自己找到對上帝的信仰過程連自己都不相信。他在青少年時期即失去兒時的信仰，轉而信奉「方法論懷疑主義」(methodological skepticism)，等到成立家庭擁有孩子之後，他才逐漸重新檢視對上帝存在性的各種論點，最終通讀了整本聖經並決定成為基督徒。

桑格回憶，小時候他常向父母及大人提出複雜的神學問題，而讓對方失去耐心。他記得有一天問父母，「心智、靈和靈魂之間到底有什麼差別？」他還記得有一次，一位牧師在他提出神學問題後只是「敷衍了事」，這樣的經歷讓他留下了不好的印象，也更加深了他對上帝的懷疑態度。

一直到了結婚並在第一個孩子出生後，桑格開始對於自己過去所相信的「理性自利」觀念產生質疑。他表示，「我發現自己願意為他們而死，因此，如果我願意為妻子和孩子而死，那我所做的就是為了他們的利益，而非我自己的利益。」

於是他開始對靈界產生興趣，在好奇心驅使下，他花了約100天時間從頭到尾讀完整本聖經，到最後讓他自己都感到驚訝的結論是，他發現聖經竟然禁得起他的嚴格質疑。

取得哲學博士學位

據《MSN》報導，桑格回憶指出，「整個成年生活中我都崇尚理性、方法論懷疑主義以及抱持不習慣說廢話的嚴謹思維。我取得了哲學博士學位也在傾向無神論的社群待過。所以，部分與我失去聯繫的老朋友和同事，可能會對此感到驚訝。」

桑格指出，「我以前不懂的是，神學之所以能傳承2000年，是因為聖經是經得起質疑的。若是經不起質疑，我們也不可能如此鉅細靡遺討論聖經蘊含的教義。」於是他開始向上帝禱告並在2020年接受耶穌基督成為他生命的救主。

【更多精采內容，詳見 】