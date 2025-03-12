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全球空汙拉警報 僅7國符合WHO標準

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
WHO近日公布空汙報告，僅7國符合WHO空氣清淨的標準，但許多嚴重的國家都有些微改善。示意圖／中央社
WHO近日公布空汙報告，僅7國符合WHO空氣清淨的標準，但許多嚴重的國家都有些微改善。示意圖／中央社

全球空氣品質堪憂，人類健康面臨嚴重威脅！WHO於11日公布全球138個國家的空氣品質監測報告，僅有7個國家符合WHO定義的空氣乾淨標準，非洲與南亞還有6國是全球空氣品質最差的。不過，由於美國將退出WHO，相關資料也有部分缺漏，但仍顯示非洲許多國家因氣候變遷導致空汙變差的趨勢。

非洲、南亞最嚴重

根據《英國廣播公司》報導，WHO調查138個國家、4萬個空汙監測點的資料顯示，在138個國家中，僅有澳洲、紐西蘭、巴哈馬、巴貝多、格瑞那達、愛沙尼亞與愛爾蘭符合WHO的國際空汙標準，其他國家的空汙品質都堪憂。尤其查德、孟加拉、巴基斯坦、印度、民主剛果是全球空汙最嚴重的地方。

但此報告也有不少商榷之處，例如在非洲，每370萬人僅1個觀測站，恐影響資料的精確度，且美國國務院因應美國將退出WHO，也會取消提供WHO在各地大使館獲得的空氣監測資料，這讓很多開發中國家就失去空氣品質資料的來源，根據芝加哥大學清淨空氣計畫主持人漢森科夫估計，約有34國會受到影響。

森林野火惡化空氣

但許多非洲與南亞國家的空汙指數居高不下，也反映因為氣候變遷導致沙漠化加劇，空氣中更多沙塵導致空汙更嚴重的趨勢。查德與孟加拉的空汙值是WHO建議值的15倍，且高溫讓森林野火的頻率也增加，產生的燃燒廢物更加劇空氣汙染，尤其是南亞與南美的空氣品質惡化相當嚴重。

衛報》提到，報告中也有指出，符合PM2.5標準的城市數量從2023年的9%提升到去年的17%，且查德與印度雖然還是全球空汙最嚴重的地方，但品質比起過去都有改善。以歐洲來看，東歐與非歐盟國家的空氣品質比歐洲其他國家差。

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WHO 空氣品質 非洲

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