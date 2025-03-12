兒40歲沒工作…母力挺在家創業還給信用卡 見存款少一半才知不妙

父母有心且有餘力支持子女事業雖是好事，但若是無底線地寵溺孩子，則可能帶來負面影響。有日媒報導，一位85歲母親為了滿足失業多年的兒子在家工作的需求，不僅給予對方零用錢，更讓他使用自己的信用卡，最終，母親在驚覺存款已被掏空大半時，才意識到自己對兒子過於溺愛，不得不制止對方。

根據日媒「THE GOLD ONLIINE」報導，一位85歲的A女士在丈夫去世後，便一直與59歲的兒子住在一起。A女士每月能領到共21萬7千日圓（約新台幣4.8萬元）的老人年金及遺屬年金，只應付一個人的開銷的話十分充足。

A女士的兒子畢業於知名的理科大學，出社會後曾在大企業擔任研究員，然而，不善交際的他，一旦開始工作就會沉浸在自我的世界裡，與同事的配合度很差。最終，兒子在40歲時，以某次研究失敗為契機，接受公司的勸退而離職。

因為性格的緣故，兒子在辭職後遲遲沒有找到工作，對此，A女士鼓勵他「現在這個世代的工作方式很多元，即使待在家也能工作啊」，至此，兒子開始了長期宅家不出門的生活，他將自己關在房內，沒有人知曉他究竟都在做些什麼。

某天，將過去積蓄花光的兒子開始向A女士索要零用錢，A女士漸漸發現，日常花費已無法憑藉年金及過去和丈夫的存款應付，她必須動用自己的積蓄才能撐起龐大開銷。

對此，A女士也曾勸兒子節制消費，擔心未來自己過世後，對方無法正常生活，然而，兒子卻表示「為了完成我想做的研究，這都是必要開銷。希望媽媽可以支持我，再給我一點時間就好」。為了讓兒子能重新振作起來，A女士更把信用卡交給兒子，對方也承諾會理性消費。

直到某日，A女士到銀行查帳時，才驚覺自己原有的2千萬日圓（約新台幣445萬元）存款已被花到剩下一半左右，除此之外，她發現兒子不停用信用卡刷大筆金額，擔憂家中經濟崩潰的她決定採取行動。

在朋友的建言下，A女士決定在不告知兒子的情況下，將信用卡停卡，並且斷掉家中網路，如此一來，什麼都做不了的兒子，便不得不與她面對面討論開銷問題。

對於A女士的做法，專家認為，上述的行動只能解燃眉之急，若要根治，A女士需要理解兒子過度消費的主因，可能出自他在工作上的挫折、對人生道路的不安等等，並增加親子間的互動。同時，兒子也需要反省自己的行為，以經濟獨立為目標努力，必要時可向專家或有關單位尋求協助。