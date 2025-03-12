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研究：全球逾半人口稠密都市更加潮濕 台灣雙北反而更乾燥

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，台北市與新北市正變得更加乾燥。歐新社
最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，台北市與新北市正變得更加乾燥。歐新社

最新研究顯示，超過半數的全球人口最稠密都市正變得更加潮濕，不過，台北市與新北市正變得更加乾燥，原因是氣候變遷的大氣效應加劇，正帶動都會區的水分布劇變。

英國卡迪夫大學（Cardiff）和布里斯托大學代表援助機構WaterAid所做的學術研究，在檢驗全球112座城市的資料後發現，52%（58座）城市過去42年來呈現日益潮濕的趨勢，包括斯里蘭卡可倫坡、印度孟買以及馬來西亞吉隆坡等。

同時，約44%（49座）的都會中心正變得更乾燥，包括台灣雙北、中國大陸香港、美國洛杉磯、法國巴黎、沙烏地阿拉伯利雅德以及埃及開羅等。這份報告列舉的台灣都市為新北（台北）。

根據報告，潮濕趨勢最強的五座城市依序為可倫坡、巴基斯坦費沙拉巴德（Faisalabad）、印度蘇拉特（Surat）、印度班加羅爾、印度孟買。乾燥趨勢最強的五座城市依序為開羅、約旦安曼、蘇丹喀土穆（Khartoum）美國聖地牙哥以及利雅德，香港排第14，台灣雙北排第17。

最易受氣候由濕轉乾（從易遭遇洪災轉向易遭遇乾旱）危害影響的城市中，以埃及開羅、西班牙馬德里、利雅德、香港、沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的風險最高，台灣雙北排名在第九。

最易受氣候由乾轉濕（從易遭遇乾旱轉向易遭遇洪災）危害風險的五座城市，依序為印度勒克瑙（Lucknow）、蘇拉特、奈及利亞卡諾（Kano）、印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）以及哥倫比亞波哥大，越南胡志明市排第11，中國大陸北京位居第12。

科學家指出，氣候變遷正導致更強的降雨，因大氣溫度每暖化一度，就意味著能擴大容納7%的水。布里斯托大學首席科學家蜜查萊迪絲（Katerina Michaelides）指出，同樣地，溫度上升也會使水氣從地表蒸發，使部分地區出現「強烈的乾燥效應」，這種世界各地水分布的強烈變化趨勢，正提高預測相關影響的挑戰性，因為各大城市的水分布都以不同方式在改變，因此每座城市面臨的挑戰完全不同，沒有一體適用的解方。

報告指出，面臨洪災風險升高的城市幾乎全在亞洲，其中半數在印度，而歐洲、北非及中東正在經歷更強烈的乾燥趨勢。

過去的研究已發現，洪災和乾旱等天氣相關的災害過去50年已增加400%，90%的氣候災害是太潮濕或太乾燥造成。

印度 科學家

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