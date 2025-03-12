日本感染性胃腸炎大流行！酒精防不了諾羅 醫：如廁滑手機增感染風險

日本近期感染性胃腸炎大流行，往年相關患者數量會在2月開始減少，但今年的患者數量卻在2月底急劇增長，甚至創下了10年來的最高紀錄。

所謂感染性胃腸炎，指的是由各種細菌、病毒、寄生蟲等病原體引起的腸胃炎。

根據《Mezamashi8》的報導，五良會醫療法人社團理事長五藤良將認為，日本這次感染性胃腸炎大爆發與天氣有關，今年2月較為寒冷且溫差大，民眾的免疫力容易降低。

他還指出，本次感染性胃腸炎大流行有7到9成的患者是感染了諾羅病毒，諾羅病毒會經過手部、餐具等介質進入人體，並在腸道內增殖。

五藤理事長強調，現在使用手機時要特別注意，在廁所裡使用手機可能會增加諾羅病毒的感染風險。

當人們在廁所裡使用手機時，手機表面可能會沾上病毒，但人們往往不會在離開廁所後對手機進行消毒，如果之後又在吃飯時使用手機，會增加感染的風險。尤其在使用公共廁所時要格外注意。

此外，因為普通的酒精對諾羅病毒的效果不大，而手機也不適合用酒精進行消毒，因此五藤理事長建議，還是要用洗手來預防感染，「徹底用肥皂搓洗雙手，並用大量水沖洗，這樣才能有效清除病毒」。