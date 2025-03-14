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只點一道菜…店員還需覆誦？日業者揭「點餐悲劇」：出錯更難收拾
一般來說，顧客點餐後餐廳員工通常會重複確認訂單。日本美食記者東龍在「Yahoo! JAPAN」報導，最近在社群平台Threads上，有網友質疑：「如果只點一兩道菜，100%不會錯，為何還要確認？」此言論引發熱議，多數人認為「必須重複確認」，因為訂單錯誤對餐廳和顧客都是不必要的麻煩。
網友們分享各種點餐錯誤的經驗，並指出造成誤會的關鍵。有時顧客因環境吵雜或發音不清，導致員工聽錯；有時則是服務生手寫筆誤，或輸入電子點餐系統時發生錯誤。此外，部分顧客會用模糊的方式點餐，例如「跟剛才的一樣」或「隔壁桌的那道菜」，這種方式也容易引發誤會。許多人認為，無論點多少餐點，重複確認都能有效減少錯誤，避免雙方困擾。
餐廳業者也指出，點餐錯誤會帶來不小損失。餐點被退回後，可能需要重做，造成食材浪費，還會影響其他顧客的等待時間。此外，若顧客因點錯菜感到不滿，可能會降低對店家的信賴，甚至留下負評。尤其是特殊訂單，如無過敏原餐點或生日驚喜安排，一旦出錯，後果更難收拾。因此，業者普遍認為「覆誦訂單」是基本且必要的服務步驟。
整體而言，點餐錯誤並非罕見，無論是顧客還是餐廳，都可能成為錯誤的源頭。為了避免不必要的麻煩，無論訂單簡單或複雜，員工確認訂單不僅是對顧客負責，也是確保營運順暢的重要環節。
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