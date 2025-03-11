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巴西氣候峰會主席發公開信 籲重視實踐勿光說不練

中央社／ 巴西利亞10日綜合外電報導

第30屆聯合國氣候峰會主席柯利亞說，外界認為氣候談判持續多年成果卻有限，談判代表應當做出應對，他並呼籲將「已經達成的協議付諸實施」。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月在巴西的亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行，柯利亞（Andre Correa do Lago）今天發公開信概述他擔任會議主席的願景。

柯利亞寫道：「巴黎協定正在發揮作用，但還有很多工作要做。」

他表示，氣候談判代表應該自我批判，並解決「外界認為談判已經拖延30多年，成果卻非常有限的看法」，「我們需要一個超越談判的新時代：我們必須協助將我們已經達成的協議付諸實施」。

柯利亞在記者會上還說，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書處舉辦的峰會是目前氣候談判的最佳場所，但它們所能取得的成果有限。UNFCCC秘書處是監督2015年巴黎協定遵守情況的聯合國機構。

他說，儘管該機構提出建議，但無權過問負責執行這些建議的實體。

巴黎協定 聯合國

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