巴西氣候峰會主席發公開信 籲重視實踐勿光說不練
第30屆聯合國氣候峰會主席柯利亞說，外界認為氣候談判持續多年成果卻有限，談判代表應當做出應對，他並呼籲將「已經達成的協議付諸實施」。
路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月在巴西的亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行，柯利亞（Andre Correa do Lago）今天發公開信概述他擔任會議主席的願景。
柯利亞寫道：「巴黎協定正在發揮作用，但還有很多工作要做。」
他表示，氣候談判代表應該自我批判，並解決「外界認為談判已經拖延30多年，成果卻非常有限的看法」，「我們需要一個超越談判的新時代：我們必須協助將我們已經達成的協議付諸實施」。
柯利亞在記者會上還說，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書處舉辦的峰會是目前氣候談判的最佳場所，但它們所能取得的成果有限。UNFCCC秘書處是監督2015年巴黎協定遵守情況的聯合國機構。
他說，儘管該機構提出建議，但無權過問負責執行這些建議的實體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言