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駐法代表處捐25萬歐元賑濟風災 議員感謝「台灣正在幫忙」

中央社／ 巴黎11日專電
駐法代表處今天上午舉行向法國紅十字會捐贈25萬歐元賑濟馬約特風災的捐贈儀式。駐法代表郝培芝（左2）、法國紅十字會主席史米爾諾夫（右2）以及出席見證的參議院友台小組主席勒莫因（右1）、國民議會馬約特議員烏蘇法合影（左1）。中央社
駐法代表處今天上午舉行向法國紅十字會捐贈25萬歐元賑濟馬約特風災的捐贈儀式。駐法代表郝培芝（左2）、法國紅十字會主席史米爾諾夫（右2）以及出席見證的參議院友台小組主席勒莫因（右1）、國民議會馬約特議員烏蘇法合影（左1）。中央社

法國馬約特風災後積極重建，台灣駐法代表處今天舉辦捐贈法國紅十字會25萬歐元賑濟儀式。出席的國會議員告訴中央社，台灣確實正在幫忙，力挺台灣參與國際組織，且台灣為模範，盼向台灣學習勇氣與決心。

強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）去年12月14日侵襲法國位於印度洋的海外領土馬約特島（Mayotte），是島上90年來最強颱風，造成房屋倒塌、停水、停電、醫療與食物短缺，百廢待舉，至今仍努力重建。

台灣政府秉持同舟共濟精神，向法國紅十字會捐贈25萬歐元（約新台幣近900萬）賑濟馬約特風災，今天上午於駐法代表處舉行捐贈儀式，國會議員也到場見證。

駐法代表郝培芝致詞時表示，台灣也常面臨天災，了解馬約特島經歷的困難，因此盼捐贈25萬歐元，用於馬約特重建。這筆經費將透過紅十字會的計畫，優先用於疾病預防、醫療照護與公衛資訊傳播，也盼馬約特人民盡快重拾正常與健康的生活。

法國紅十字會主席史米爾諾夫（Nathalie Smirnov）表示，很榮幸能代表組織接受台灣捐贈，並指出馬約特島進入重建階段，聚焦疾病預防、乾淨用水、食物、心理支援等多項服務，也計劃打造醫療人員培訓中心，「誠摯感謝台灣的捐贈與慷慨」。

參議院友台小組主席勒莫因（Jean-BaptisteLemoyne）和國民議會馬約特議員烏蘇法（EstelleYoussouffa）出席捐贈儀式。

勒莫因致詞指出，曾看過紅十字會如何增援馬約特島，知道這筆捐款對於組織工作意義非凡。他指出，台灣有與天災對抗的經驗，「台灣不只能幫忙，而是正在幫忙」。

作為友台小組主席，他將繼續推動台灣參與國際組織，如世界衛生組織（WHO），「台灣經驗對世界很重要，台灣也正在貢獻」。

肩上掛著代表馬約特圍巾的烏蘇法，致詞時則先用華文說了「謝謝你」。她坦言，氣旋過去3個月，當地狀況依舊不樂觀，仍有居民無家可歸，台灣的慷慨援助將十分關鍵。

2022年加入友台小組並為外交委員會成員的她說：「台灣是模範，面臨有敵意的鄰居，在如此令人擔憂的情況下，卻仍能展現出勇氣與決心，令人欽佩，激勵我們。」

烏蘇法指出，台灣也常面臨颱風、地震等天災，因此希望馬約特島代表能有機會訪台，向台灣學習如應變。

人不在法國的國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）與馬約特參議員拉米亞（Salama Ramia）則透過影片傳達對台灣相助的感激之意。兩人表示，「在嚴峻的國際情勢之下，台灣慷慨捐贈所展現的人道精神，將能大大改善民眾的生活」。

勒莫因在儀式後接受中央社訪問時表示，台灣對抗天災的經驗非常珍貴，除令人感激的捐贈外，未來也須向台灣學習。

勒莫因說：「參議院友台小組也一直朝這方面努力，為台灣發聲，讓台灣能參與國際組織工作。台灣被排除對國際社會來說相當遺憾，因此我們立場堅定，相信憑藉毅力，有天將會達成。」

烏蘇法告訴記者，「台灣作為第一個向馬約特伸出援手的外國政府，傳達了強烈的團結訊息，我們衷心感謝台灣政府與人民的貢獻。盼馬約特代表能造訪台灣，學習如何對抗天災，並能和台灣建立緊密關係」。

法國 紅十字會

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