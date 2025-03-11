經濟條件好離婚必須給贍養費 義大利僑界教台灣媳婦應變

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中央社／ 羅馬11日專電
羅馬台灣同鄉會日前舉辦線上講座，邀請具備會計專業的義大利僑務委員王美紅（左），以及曾辦理台灣媳婦離婚訴訟案的義大利律師弗洛迪（右）主講。（羅馬台灣同鄉會長陳易文提供）中央社
羅馬台灣同鄉會日前舉辦線上講座，邀請具備會計專業的義大利僑務委員王美紅（左），以及曾辦理台灣媳婦離婚訴訟案的義大利律師弗洛迪（右）主講。（羅馬台灣同鄉會長陳易文提供）中央社

婚姻是許多女性浪漫的夢想，但若婚姻變調如近日夯劇「童話故事下集」，則須捍衛自身權益。羅馬台灣同鄉會日前舉辦線上講座，解說義國贍養費、子女監護權等規定，讓台灣媳婦遇事知道如何應變。

「童話故事下集」是近日熱門台劇，描述一對情侶熱戀、結婚，卻發生真實婚姻生活非如童話故事般美好，充滿了荒謬與不合理。這齣台劇也引發義大利僑界的回響。

羅馬台灣同鄉會長陳易文本身也是嫁到義大利的台灣媳婦，她表示，在義大利的女性台僑，不少人是因戀愛結婚搬到義大利，生活上難免碰到語言不通、文化隔閡等挫折，她盼望透過講座，讓台灣媳婦更認識跨國婚姻的權利義務，萬一未來遇到問題，就能更有安全感，知道如何保障自身權益。

講座邀請在羅馬開設會計事務所的僑務委員王美紅，以及曾辦理台灣媳婦離婚訴訟案的義大利律師弗洛迪（Marco Froldi）主講。

王美紅在講座後接受中央社訪問表示，義大利對離婚後的女性配偶有不少法定保障，例如子女監護權，只要母親沒有酗酒吸毒這類特殊情況，義大利一般都會判給母親，並要求父親必須分擔子女的養育、教育費用。

此外，義大利規定離婚後必須提供經濟能力弱勢的配偶「贍養費」。王美紅表示，金額取決於雙方經濟條件，若女方經濟能力較好，也可能是女方提供離婚丈夫贍養費。

王美紅強調，「在義大利就算離婚，女性本身經濟條件不錯，有自行扶養小孩的能力，男方還是需要分擔費用，因為小孩是兩人共同的。」

王美紅提醒台灣媳婦，子女養育費如何分擔，離婚時要白紙黑字寫得愈清楚愈好，包括生活費、教育費、運動才藝費、度假、買鞋買衣開銷，這些最好都明列分攤比例，「實際案例常見到，不少義大利男人離婚後會裝沒錢，盡可能少付一點，寫得愈清楚，未來糾紛就愈少」。

王美紅說，若碰到離婚後「裝窮」的義大利丈夫，女方可以要求查對方資產，男方名下有房子，女方可以要求抵押該房產，只要男方拍賣房產，女方就是「頭號債權人」；若男方故意失業擺爛，「除非男方躲一輩子都不工作支薪，只要有收入，女方就可對男方的薪資主張權益。」

王美紅說，台灣媳婦若不懂法令，可能不知道還可以去抵押對方房產，白白遭受損失，「碰到離婚千萬不要自己躲在家裡，自我檢討、看心理醫生，或自怨自艾在異國遭遺棄，要記得委託專業離婚律師捍衛自身權益。」

以「華人會計女王」享譽羅馬的王美紅也建議，台灣媳婦若打算長住義大利，最好仍能學習當地語言，並盡可能維持經濟獨立，「女人有錢就有底氣」。

台灣媳婦 義大利 離婚

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