快訊

16所大學拒收卻被谷歌錄用 美國華裔高中生告加大、教育部種族歧視

北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

川普喊提高加國鋼鋁關稅 美股早盤擴大跌幅！特斯拉急遽收斂

日本311大地震14週年 仍有2.76萬人無法返回家園

中央社／ 東京11日專電

日本311東日本大地震今天滿14週年，各地在地震發生的下午2時46分舉行悼念儀式，為逝者祈福。這場日本二戰後最嚴重的自然災害至今統計死亡和失蹤人數2萬2228人，目前因為福島第一核電廠事故與海嘯避難的人數仍有2萬7615人。

朝日新聞報導，日本首相石破茂出席了在福島市由縣政府主辦的東日本大震災追悼復興祈福儀式，在地震發生的時刻默哀。

石破茂隨後致詞表示，「由於核電廠事故影響，仍有許多民眾不得不繼續過著避難生活。對於無法返鄉的人，以及所有受災民眾，我謹致上最誠摯的哀悼。」

他表示，日本政府已經在7日決定解除飯館村和葛尾村部分「歸還困難區域」的避難指示，並強調「復興工作正在穩定推進」。他也提到，「政府將致力於確保福島第一核電廠安全確實的廢爐工作，同時改善歸還民眾的生活環境。」

石破茂還提到防災廳設立計畫，表示「我們將把東日本大地震的經驗運用到自然災害應對和避難所生活環境的改善中，設立新的防災廳，致力於打造世界第一的防災大國」。

在宮城縣氣仙沼市的小泉海岸，72歲的佐藤誠悅把妻子厚子（當年58歲）的遺照擺放在海浪拍打的岸邊，雙手合十祈禱後，把妻子最愛的洋桔梗拋向大海。厚子的遺體在距離這塊海岸不遠處被發現。

佐藤身為氣仙沼消防署的指揮隊長，當年奮力投入搶救民眾的救援任務。他面對如今風平浪靜的海面，默念道，「沒辦法救下妳，真的非常抱歉，但我不會忘記妳，會堅強地活下去。」

在宮城縣名取市的震災紀念公園，75歲的伊藤淑子輕輕觸摸刻有兒子名字的紀念碑，他14年前過世時還只是高中生。伊藤回憶當時表示，「被海嘯捲走的人高喊『救救我』，即使過去了14年，那些叫聲似乎至今還在我腦中揮之不去。」

名古屋市昭和區的鶴舞公園今天也舉行了哀悼震災犧牲者的追悼儀式，在下午2時46分面向受災地區的方向默哀。

70歲的鶴島道子14年前居住在岩手縣陸前高田市，在海嘯中失去了丈夫和親人，如今居住在愛知縣知多市。她感慨表示，「每年一到地震發生的時間，我就會想，當年他們都還活著。為了不辜負那些逝去的人，我要珍惜每一天，帶著笑容生活下去。」

地震 日本 石破茂

延伸閱讀

川普批美日安保條約不互惠 石破茂：日本提供美軍基地

川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護

川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

相關新聞

經濟條件好離婚必須給贍養費 義大利僑界教台灣媳婦應變

婚姻是許多女性浪漫的夢想，但若婚姻變調如近日夯劇「童話故事下集」，則須捍衛自身權益。羅馬台灣同鄉會日前舉辦線上講座，解說...

「申論題：川普和馬斯克誰更有權力？」英國2025約翰洛克論文競賽開跑

「川普和馬斯克，誰更有權力？」2025年英國約翰洛克論文競賽（John Locke Essay Competition），青少年組的題目之一納入了美國新政府的兩大話題焦點人物。這個看似抽象卻饒有趣味的問題，報名參賽者以僅僅2,000字篇幅提出精彩合理的論述...在台灣幾乎每年都可以看到新聞，又有許多傑出高中學子在數學、物理、化學、生物…等科學奧林匹亞國際競賽中獲得極高榮譽。但在人文和社會科學方面，似乎鮮少有社會目光投向類似的競賽。其實，國際間也同樣有針對國高中生的人文社科類競賽，約翰洛克論文競賽即為其中之一。

幾乎腰斬！陸客怕被拐騙至緬甸 赴泰人次2月大幅年減45%

受到民眾遭拐騙到緬甸從事詐騙工作新聞的影響，今年1到2月中國遊客赴泰旅遊人次比去年同期下降12%，2月更大幅年減45%，...

印度霧霾嚴重 全球9座空汙最嚴重城市印度占6座

根據今天發布的報告，儘管2024年有所改善，印度多座城市仍占據全球最危險的霧霾城市排行榜；以國家而論，查德則是空汙最嚴重...

311震災周年：為什麼海嘯鬼故事特別多？

311震災裡的遇難者，有90%是因為海潚喪生的。震災後當地出現的心靈現象，有許多是讓人聽了為之鼻酸的。

自助結帳真的比較快？日本顧客抱怨沒效率 店員也喊累：本末倒置

據日媒Moneypost WEB報導，近年來超市、超商積極推動自助結帳，希望減少人力成本並提高效率。根據日本全國超市協會的統計，2024年設置自助結帳機的企業比例達37.9%，比2019年成長近三倍。然而，許多消費者對此並不買單，甚至寧願排隊使用人工結帳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。