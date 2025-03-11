大馬肺炎鏈球菌感染死亡近2萬 人口老化公衛新挑戰

馬來西亞醫療專家今天指出，大馬去年共有1萬8181人死於肺炎鏈球菌感染，多數人誤以為只是流感的輕微併發症，她呼籲不可等閒視之，應儘速接種疫苗。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，大馬人口快速老化，60歲以上人口於2050年預計增加到23.4%，根據去年統計，肺炎首度超越心臟病成為疾病的頭號殺手，這個現象卻鮮少受外界關注。

大馬肺臟基金會主席羅斯麗娜（Roslina）表示，肺炎鏈球菌是一種嚴重的傳染性呼吸道疾病，患者病情會迅速惡化，嚴重者危及性命。

她指出，年長者的免疫系統隨著年齡增長而逐漸減弱，若延誤治療，最終可能導致嚴重併發症。由於年長者的抵抗力較弱，容易罹患傳染性呼吸道疾病，肺炎鏈球菌感染無疑是最大威脅。大馬銀髮族人口的成長也對公衛系統防範疫情帶來挑戰。

羅斯麗娜說，即使是平時身體健康的人，也有可能感染肺炎鏈球菌。如果細菌入侵肺部和血液，將引發嚴重併發症，其它如糖尿病、高血壓等慢性疾病患者則是感染肺炎鏈球菌的高風險患者。

她認為，肺炎鏈球菌感染極具危險性，常見症狀諸如發燒、咳嗽、呼吸困難與胸部疼痛，尤其患者會藉由咳嗽或打噴嚏等途徑傳染他人，特別是在機場、醫院或大型聚會等公共場所。

羅斯麗娜鼓勵大馬人民接種肺炎鏈球菌疫苗，能夠提供更全面的防範措施。