125年以來最熱2月！印度夏天提早到 農業、經濟手忙腳亂

極端氣候讓印度夏天提早到，民眾還無法適應！外媒報導提到，印度今年2月是125年以來最熱的月份，從農業到成衣業都受到影響。由於印度高度依賴農業，面對氣候變遷容易受到更多衝擊。智庫建議短期透過優化天氣預報、增加農業保險與改善農民曆等方式因應，長期則要建立更全面的因應政策。

用水與農作減少

根據《英國廣播公司》報導，印度今年的冬天特別短，這讓成衣業必須要提早製作夏季衣服，但下游的業者接受醫院逐漸下降下，成衣業者必須要透過更多的折扣。印度西邊的芒果田，產量比過去平均少30%，另外包括小麥、鷹嘴豆與油菜等農產品都受到嚴重影響，2022年的熱浪已經讓產量減少15到25%，未來恐愈來愈嚴重。

若印度無法解決農業面臨氣候變遷的威脅，就要依靠昂貴的進口農產品，且還要繼續延長特定農產品的出口禁令，這對該國大量農夫會有嚴重影響，還有農業需要的用水。印度北部的儲水量已經下降至28%，比起去年的37%低，也影響牛乳的產量減少15%。

極端氣候頻率增加

巴洛達銀行首席經濟學家薩伯納斯表示，這些都讓印度很難維持4%的通膨率。智庫建議印度政府要以改善天氣預報、增加農業保險與重新調整農民曆等方式先因應，另外，極端的旱災與洪水發生頻率恐愈來愈高，否則到2030年，印度就會因為過熱，每天減少5.8%的適合工作時間。

《氣候新聞》提到，南蘇丹的熱浪則讓當地飽受戰亂的女性生活愈來愈難過，許多地區的熱浪與洪水好發頻率都逐漸增加，對於所得相對低、弱勢族群的生計都受到嚴重影響。

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