愛爾蘭最古老大學 首度以女性名為校園建築命名

英國女王伊麗莎白一世（Queen Elizabeth I）創立愛爾蘭都柏林三一學院433年後，這所愛爾蘭歷史最悠久的大學首次以女性名字為校園建築命名。

法新社報導，都柏林三一學院（Trinity CollegeDublin）的主圖書館過去曾以18世紀英裔愛爾蘭哲學家柏克萊（George Berkeley）名字命名，如今則被稱為伊文波蘭德圖書館（Eavan Boland Library），以紀念愛爾蘭文學界最傑出的女性作家之一。

都柏林三一學院校長麥克艾利斯（Mary McAleese）今天在都柏林舉行的更名牌匾揭幕儀式中表示：「我們從1592年來便致力於更名，一路走到了今天，感謝老天，歷經400多年，我們終於做到了。」

這座圖書館過去以柏克萊的名字命名，柏克萊曾為自己在美國擁有的種植園購買奴隸。

然而在全球爆發「黑命關天」（Black Lives Matter）抗議活動之後，這所大學於2023年移除了柏克萊的名字。

當時，都柏林三一學院表示，使用柏克萊的名字不符合其人類尊嚴、自由、包容和平等的核心價值。

都柏林三一學院隨後宣布將以伊文波蘭德的名字為圖書館更名；波蘭德出版過許多廣受好評的詩集，曾在愛爾蘭和美國任教和演講。

波蘭德2020年去世，享壽75歲，她在詩中記錄女性生活，並檢視女性在愛爾蘭歷史和文化中扮演的角色。

都柏林三一學院學生斯卡希爾（Meabh Scahill）率先提出以波蘭德名字為圖書館命名的想法，他告訴法新社：「這是頌揚校園女性的絕佳機會。」

這位22歲的歷史、藝術史和建築系學生在圖書館外告訴記者：「這也是反思我們大學殖民遺緒的機會。」