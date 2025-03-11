不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

日本311大地震滿14周年，潛在強震威脅又再次浮現。據日本政府與學術機構合作研究最新結果發現，位於北海道沖的千島海溝，可能發生規模9強震，並引發巨大海嘯，呼籲民眾加強戒備。日政府地震調查委員會推估在未來30年內，千島海溝附近發生規模8.8以上地震的機率在7%至40%之間。

據日媒《NHK》9日報導，日本東北大學、北海道大學和海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，從2019年起在海底設置GPS觀測點，調查5年間地殼變動情況，結果發現，海側和陸側的板塊之間存在緊密相連的「固著」區域，而且這些區域正持續累積能量。

觀測結果顯示，海側的板塊每年大約以8公分的速度朝向陸地移動，而設置在陸側板塊、靠近海溝軸的觀測點也同樣每年移動約8公分。這表示海側板塊正向下沉入陸側板塊之下，兩者之間緊密黏合，導致能量不斷累積。

據研究團隊推測，千島海溝曾在17世紀發生強震，板塊疑被推動25公尺。研究團隊表示，若假設近400年來海側板塊都以每年8公分的速度朝陸側推擠的話，長久積蓄的能量很可能達到引發同等級強震。日本政府地震調查委員會也指出，這個區域未來30年內發生規模8.8以上強震的機率為「7%至40%」。

東北大學富田史章助教提醒：「2011年東日本大地震將滿14年，人們的警覺心逐漸減弱。但在這個區域，類似的強震隨時可能發生，希望大家能重新檢視防災對策。」

研究團隊接下來還會在北海道十勝沖設置更多觀測點，以進行更詳細的調查。