歐洲最大核反應爐「放射性冷卻劑」外洩 最新處理狀況曝

芬蘭電力營運商TVO今天表示，歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生約100立方公尺「放射性冷卻劑」外洩，但不構成安全風險。 歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生「放射性冷卻劑」外洩。 美聯社

法新社報導，TVO在聲明中表示，洩漏事件發生在7日反應爐進行年度例行維修維護時，「與反應爐水池的填充有關」。

TVO表示：「冷卻劑流入與環境隔絕的阻隔室，並流入地漏系統。這起事件並未對人員、環境或核安全構成任何風險。」

TVO說，洩漏事件被認為是「人為錯誤」造成，因為水池的艙口沒有正確關閉。

TVO表示：「最終，由於採取了安全措施，這起事件對輻射安全影響不大。」

TVO還說，洩漏事件不會影響年度停機計畫的持續時間。年度停機預計持續到5月。

這個次世代歐洲壓水反應爐（EPR）由法國領導的亞瑞華（Areva）－西門子（Siemens）集團建造，生產芬蘭10%以上電力。

如同其他幾個EPR計畫，這座位於芬蘭西南海岸的反應爐也受到施工多次延誤和成本超支所苦。