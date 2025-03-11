快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

歐洲最大核反應爐「放射性冷卻劑」外洩 最新處理狀況曝

中央社／ 赫爾辛基10日綜合外電報導
歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生「放射性冷卻劑」外洩。 路透
歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生「放射性冷卻劑」外洩。 路透

芬蘭電力營運商TVO今天表示，歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生約100立方公尺「放射性冷卻劑」外洩，但不構成安全風險。

歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生「放射性冷卻劑」外洩。 美聯社
歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生「放射性冷卻劑」外洩。 美聯社

法新社報導，TVO在聲明中表示，洩漏事件發生在7日反應爐進行年度例行維修維護時，「與反應爐水池的填充有關」。

TVO表示：「冷卻劑流入與環境隔絕的阻隔室，並流入地漏系統。這起事件並未對人員、環境或核安全構成任何風險。」

TVO說，洩漏事件被認為是「人為錯誤」造成，因為水池的艙口沒有正確關閉。

TVO表示：「最終，由於採取了安全措施，這起事件對輻射安全影響不大。」

TVO還說，洩漏事件不會影響年度停機計畫的持續時間。年度停機預計持續到5月。

這個次世代歐洲壓水反應爐（EPR）由法國領導的亞瑞華（Areva）－西門子（Siemens）集團建造，生產芬蘭10%以上電力。

如同其他幾個EPR計畫，這座位於芬蘭西南海岸的反應爐也受到施工多次延誤和成本超支所苦。

延伸閱讀

芬蘭太空中心坐落北極圈 第一線監控氣候變遷

台芬簽署航空服務協議 首度與北歐建立空運航網關係

陸商務部副部長晤美國商界人士 稱願同美方加強溝通

川普、普亭通電話…芬蘭總統：美俄談判絕不能重塑歐洲安全體系

相關新聞

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

日本311大地震滿14周年，潛在強震威脅又再次浮現。據日本政府與學術機構合作研究最新結果發現，位於北海道沖的千島海溝，可能發生規模9強震，並引發巨大海嘯，呼籲民眾加強戒備。日政府地震調查委員會推估在未

「強制小菜」收費屢起爭議 日本居酒屋換名目盼外國遊客理解

隨著訪日外國觀光客增加，日本的餐飲文化差異也成為討論話題。其中，居酒屋的強制小菜（お通し）引發不少爭議。許多外國遊客不解，為何一上桌就被收取一筆未點餐的小菜費用，甚至在英語圈被稱為「Compulsory Appetizers」（強制前菜），讓部分消費者感到不合理。

巴黎龐畢度藝術中心整修 預計2030年重新開放

巴黎龐畢度藝術中心5年閉館整修計畫正式啟動，自10日晚間起，永久收藏展區正式熄燈，2000件現代藝術品將被移至倉庫存放或...

歐洲最大核反應爐「放射性冷卻劑」外洩 最新處理狀況曝

芬蘭電力營運商TVO今天表示，歐洲最大核反應爐芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）發生約100...

瓜地馬拉火山噴發湧岩漿 1000名居民撤離家園

中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發，噴出岩漿、火山灰與岩石，瓜地馬拉有關當局今天撤離約1000名居民

巴西陷心理健康危機 請病假離職人數創10年新高

巴西社會安全部數據指出，巴西正經歷一場心理健康危機，直接影響企業和勞工生活；2024年計47萬2000人因心理健康因素請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。