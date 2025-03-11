快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

瓜地馬拉火山噴發湧岩漿 1000名居民撤離家園

中央社／ 瓜地馬拉阿洛特南戈10日綜合外電報導
中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發。 美聯社
中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發。 美聯社

中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發，噴出岩漿、火山灰與岩石，瓜地馬拉有關當局今天撤離約1000名居民。

法新社報導，距首都瓜地馬拉市（GuatemalaCity）35公里的火峰火山爆發後，對2018年致命噴發仍餘悸猶存的居民紛紛走避。

46歲的科博克斯（Manuel Cobox）帶著妻子與3名女兒逃離家園，他跟法新社說：「我們聽到一陣隆隆聲，之後火山劇烈噴發。」

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）發言人勞瑞安諾（Juan Laureano）說，約125個家庭、約900人已從厄波文尼爾（El Porvenir）社區移到安全地點，另一個社區拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）的居民也已疏散。

有些民眾帶著大包小包的個人物品，搭上巴士到充當臨時避難所的市政廳避難，也有人選擇投靠朋友或親戚。

瓜地馬拉緊急事務處理署首長奧加爾德斯（Claudinne Ogaldes）在記者會上說，約3萬人有可能「處於風險」之中，必要時應自行撤離。

瓜地馬拉位於太平洋「火環帶」（Ring of Fire）上，地震與火山活動頻繁發生。

2018年火峰火山噴發時，岩漿沿著山壁滾滾而下，重挫聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪命，另有為數相當的民眾失聯。

延伸閱讀

瓜地馬拉火峰火山噴發 近300戶家庭疏散

力挺友邦瓜地馬拉 台灣採購咖啡增加5成創新高

Taiwan can help 台大團隊守護瓜地馬拉婦幼健康

AI結合監測技術 台大土木團隊助瓜地馬拉災害預警

相關新聞

瓜地馬拉火山噴發湧岩漿 1000名居民撤離家園

中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發，噴出岩漿、火山灰與岩石，瓜地馬拉有關當局今天撤離約1000名居民

巴西陷心理健康危機 請病假離職人數創10年新高

巴西社會安全部數據指出，巴西正經歷一場心理健康危機，直接影響企業和勞工生活；2024年計47萬2000人因心理健康因素請...

金哈克曼妻染病身亡 漢他病毒是什麼？新墨州病例41%死亡

兩座奧斯卡獎得主、資深影星金哈克曼(Gene Hackman)與妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)日前被發現雙...

疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究

路透報導，疾病管制中心(CDC)正計畫從事一項大型研究，瞭解疫苗與自閉症是否有關。儘管已有不少研究得出結論，兩者並無任何...

西藏抗暴紀念！中國和平協議騙局一場？

3月10日是「西藏抗暴紀念日」，紀念1959年西藏反抗中國政府、發起武裝抗爭的日子。而這一個月份也是藏人精神領袖——達賴喇嘛——後來被迫流亡海外的時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。