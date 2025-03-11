快訊

16所大學拒收卻被谷歌錄用 美國華裔高中生告加大、教育部種族歧視

北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

川普喊提高加國鋼鋁關稅 美股早盤擴大跌幅！特斯拉急遽收斂

美墨擬聯手打造「超級監獄」 專關押販毒集團首領

中央社／ 瓜地馬拉市9日專電
據報導，兩名委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)的幫派成員，在一次突襲中被捕，但因檢察官降低指控，最終在無需支付保釋金的情況下獲釋。圖片為國土安全部月前在紐約突襲阿拉瓜火車幫派。(取自國土安全部X帳號)
據報導，兩名委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)的幫派成員，在一次突襲中被捕，但因檢察官降低指控，最終在無需支付保釋金的情況下獲釋。圖片為國土安全部月前在紐約突襲阿拉瓜火車幫派。(取自國土安全部X帳號)

為強化打擊販毒集團，美國和墨西哥正研擬建造「超級監獄」，不只規劃最新監控防護系統，更鎖定關押販毒集團首領。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）報導，這座美墨規劃聯手打造的「超級監獄」將是最高安全級別，並運用高科技來監控管理。除了安裝手機與衛星通訊干擾系統、三層圍牆安全防護外，所有獄警和管理人員身分保密，避免受到犯罪集團威脅。

此監獄將在美國專家協助下建造，主要目標是切斷被囚禁的毒梟和外界聯繫，防止他們在獄中遙控運作美墨邊境的毒品活動。

報導指出，「超級監獄」利用人工智慧（AI）技術來管理監獄，安裝最先進監控攝影機，進行人臉識別，並偵測如跳躍、奔跑或徘徊的異常動作，以防止囚犯策劃越獄。

此外，新監獄將以「隱形法官」方式，在審理過程中法官受到嚴密保護，不會露臉避免被囚犯辨識，法院也直接設在監獄內部，即使在庭審期間也不會離開監獄，完全與外界隔離。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（SinaloaCartel）和另外6個拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織。

報導分析，華府對墨西哥的司法系統缺乏信任，對監獄管理安全性更沒有信心，如果「超級監獄」計畫得以落實，有助於修復白宮與墨西哥政府之間的信任。

報導指出，就連墨西哥政府的最新監獄評估報告，都認為不只是州立，甚至全國14座聯邦監獄，都有嚴重的安全管理問題，換句話說，囚犯才是監獄實際的掌控者，獄政單位根本無能為力。

「千禧報」也舉例，拉丁美洲部分國家都計劃興建超級監獄，嚇阻黑幫或販毒集團。最有名的是薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）下令建造，在2023年1月啟用的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）。

CECOT最多可容納4萬名囚犯，目前主要關押惡名昭彰的「MS-13」和「Barrio 18」兩個幫派超過1萬5000名罪犯。嚴密的軍事化管理，甚至被批評侵害人權，但的確讓當地黑幫分子聞風喪膽。

另外，包括阿根廷和智利總統，也都宣布興建最高安全級別監獄，關押犯罪組織首領。同樣都採用高科技監控，嚴密禁止囚犯對外聯繫。阿根廷監獄甚至規劃「地下通道」，直接連接法院和監獄，即使在受審期間也杜絕囚犯和外界接觸的任何機會。

延伸閱讀

影／南投警破獲48人販毒集團 藥頭主嫌竟才22歲

誤會大了？他進科技業才覺工程師是「最需溝通」職業 引共鳴：猶如監獄

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

自嘲比貓王照片夯…川普將「入獄大頭照」裱框 掛白宮橢圓形辦公室門口

相關新聞

經濟條件好離婚必須給贍養費 義大利僑界教台灣媳婦應變

婚姻是許多女性浪漫的夢想，但若婚姻變調如近日夯劇「童話故事下集」，則須捍衛自身權益。羅馬台灣同鄉會日前舉辦線上講座，解說...

「申論題：川普和馬斯克誰更有權力？」英國2025約翰洛克論文競賽開跑

「川普和馬斯克，誰更有權力？」2025年英國約翰洛克論文競賽（John Locke Essay Competition），青少年組的題目之一納入了美國新政府的兩大話題焦點人物。這個看似抽象卻饒有趣味的問題，報名參賽者以僅僅2,000字篇幅提出精彩合理的論述...在台灣幾乎每年都可以看到新聞，又有許多傑出高中學子在數學、物理、化學、生物…等科學奧林匹亞國際競賽中獲得極高榮譽。但在人文和社會科學方面，似乎鮮少有社會目光投向類似的競賽。其實，國際間也同樣有針對國高中生的人文社科類競賽，約翰洛克論文競賽即為其中之一。

幾乎腰斬！陸客怕被拐騙至緬甸 赴泰人次2月大幅年減45%

受到民眾遭拐騙到緬甸從事詐騙工作新聞的影響，今年1到2月中國遊客赴泰旅遊人次比去年同期下降12%，2月更大幅年減45%，...

印度霧霾嚴重 全球9座空汙最嚴重城市印度占6座

根據今天發布的報告，儘管2024年有所改善，印度多座城市仍占據全球最危險的霧霾城市排行榜；以國家而論，查德則是空汙最嚴重...

311震災周年：為什麼海嘯鬼故事特別多？

311震災裡的遇難者，有90%是因為海潚喪生的。震災後當地出現的心靈現象，有許多是讓人聽了為之鼻酸的。

自助結帳真的比較快？日本顧客抱怨沒效率 店員也喊累：本末倒置

據日媒Moneypost WEB報導，近年來超市、超商積極推動自助結帳，希望減少人力成本並提高效率。根據日本全國超市協會的統計，2024年設置自助結帳機的企業比例達37.9%，比2019年成長近三倍。然而，許多消費者對此並不買單，甚至寧願排隊使用人工結帳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。