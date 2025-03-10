歡迎20%男性參與 法國藝術節讓女權變歡樂敢夢想

為回應法國文化活動中的性別不平等，只有20%的藝術家是女性，法國漢斯於國際女權節舉辦「POP女性藝術節」，邀請漫畫家、作家、記者、導演、歌手，以最接地氣的流行文化討論女權議題，強調齊聚女力，但歡迎20%男性參與。

致力將女性平權實踐在生活細節中，「POP女性藝術節」（POP Women Festival）連在活動現場的會議廳名稱都被暫時正名，例如為紀念法國劇場導演Jean-Pierre Miquel的「密克爾廳」，變成向美國流行音樂天后致敬的「瑪丹娜廳」。

今年第4屆的「POP女性藝術節」，由法國文化部與兩性平權、多元與機會平等部等支持，不僅有一連串的講座、圓桌會議、藝術展覽、電影放映外，還歡迎參與者現場報名Open Mic，展現自我，更特殊的是在串流音樂平台如Spotify上規劃「卡拉OK女性歌單」，邀請眾人提早練歌，好在閉幕晚會時藉由有意義的歌詞齊聲歡唱。

法國新聞電台（Franceinfo） 評論此藝術節讓女性主義變得好親近：「不可否認的是當讀一本漫畫、看一部電影、聽一首歌或一個Podcast，比起閱讀一篇哲學或政治論文容易也有趣。」

本屆藝術節大膽討論許多女性平權議題，例如「好萊塢文化如何讓女性認為自己喜歡被虐待」，邀請作家兼記者狄包（Chloé Thibaud）探討在法國所流行的電影與連續劇，如何讓愛情關係中的有毒行為變得合理。

另外，「如何向對你性別歧視的同事說話？」邀請在Instagram擁有11萬追蹤者的金句網紅艾斯柯（Marion Escot）開設「回話大師班」，傳授如何用幽默諷刺的方式，回應無聊直男的冒犯玩笑。

還有關於女性自我成長的主題，邀請知名諷刺漫畫家Coco與童書繪本作家奧蕾（Agathe Halais），分享她們藉由創作「情慾漫畫」，描繪從女孩到孕婦的性愉悅想像；規劃「40歲、50歲、然後...」的圓桌論壇，邀請3名不同世代的漫畫家，暢談女性在不同年齡所遇到的自我、家庭與社會壓力。

至於本屆不到20%的男性藝術家活動，則是談論一本關於新手爸爸的幽默漫畫，邀請其中兩名作者幽默對談，比較現代男性與女性如何看待「新好爸爸」的形象。

主辦人貝格（Céline Bagot）曾在安古蘭漫畫節工作10年，使得漫畫主題在「POP女性藝術節」非常活躍，並鋪設書攤與規劃簽書會時間，讓參與者可以實質支持並直接與藝術家對話。

貝格在藝術節文宣中寫道：「讓我們敢再次夢想，使女權成為普世議題。透過藝術節，我們希望創造一個能夠反思、感受情緒、並允許歡慶的空間。女性需要團結。」