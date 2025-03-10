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英國東部近海船隻相撞 傳出一艘油輪起火

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

據報一艘油輪與一艘貨船在英格蘭東北岸的北海（North Sea）海域相撞，英國海岸巡防當局獲報後，隨即展開救援行動。英國媒體引述消息來源指出，油輪已經起火。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國海岸巡防當局表示，已從斯凱格內斯（Skegness）等鄰近城鎮調派直升機和多艘救生艇，以及「具備滅火能力的船隻」，趕往事發現場。

英國海岸巡防當局提到，這起事件發生於當地時間上午9時48分，事故「還在持續中」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）引述消息來源報導，事發油輪已起火燃燒。

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