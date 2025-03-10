東京食品展將開幕 TAIWAN SELECT品牌走向國際

亞洲最具規模的日本東京國際食品展明天開幕，外貿協會董事長黃志芳在展前記者會上公布，這次台灣食品業者以共同品牌「TAIWAN SELECT」新面貌參展。這是推動台灣食品走向國際、走向品牌化的重要里程碑。

本屆東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2025）展前記者會今天下午在東京皇宮酒店舉行，黃志芳、駐日代表李逸洋、農業部次長黃昭欽、立法委員蔡易餘、賴惠員、王美惠、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣代理縣長林茂盛等率團參加，許多日本的食品、流通業等相關業者、媒體與會。

活動一開始，由黃志芳與台灣精品吉祥物「福熊」出場，介紹台灣食品業者以共同品牌「TAIWANSELECT」的嶄新面貌參與本屆東京國際食品展會。

東京國際食品展是全球前三大專業食品展之一，也是亞洲最大的食品展。本屆展覽於明天起至14日在東京國際展示場舉行，約有90國與地區的業者參展，估計吸引8萬名買家等前來。

黃志芳致詞時表示，台灣館一直都是東京食品展熱門的國家館之一，今年度規模再創新高，共計193家業者，使用196攤位，持續蟬聯東京國際食品展第2大參展國。這次台灣集結了14個縣市參展，縣市數量創新高。

黃志芳表示，「今年在經濟部新策略推動下，台灣館特別設置TAIWAN SELECT專區，也是首次將這個代表台灣食品的共同品牌介紹給日本買主」。

他說明，TAIWAN SELECT專區精選融合台灣特色、世界食品趨勢與日本市場喜好的優質產品，以「輸日熱銷」、「天然有機」、「銀髮友善」、「潮流時尚」、「即食便利」及「純素植基」6大主題，精華呈現台灣高品質、創新力的產品。比如鮮作純魚麵、烏魚鬆蛋捲、果乾烏魚子、玫瑰醬、滷肉即食包、世界冠軍巧克力、威士忌等。

黃志芳受訪時表示，「TAIWAN SELECT是經濟部今年推出、台灣精選產品的共同品牌。工業產品、一般消費性產品目前已有Taiwan Excellence（台灣精品獎），是一個已經有35年歷史的重要獎項，但其中沒包含農產食品，為了擴大推廣台灣的農產食品，提升國際知名度，同時打造優質台灣食品品牌，因此推出TAIWAN SELECT」。

他強調：在農產食品的部分有TAIWAN SELECT，這會是將來推動台灣食品走向國際、走向品牌化的重要里程碑。

駐日代表李逸洋致詞時表示，這次台灣參展規模再創新高，充分展現台灣食品產業對日本市場的高度重視與信心。長期以來，台灣的冷凍毛豆、生鮮鳳梨、冷凍鮪魚等，都是深受日本青睞的明星食品。

他還表示，本屆東京國際食品展首度設「TAIWANSELECT」展示專區，網羅57家廠商，展示包含威士忌、珍珠奶茶、烏魚子等65種以上精選產品，相信能讓更多消費者喜愛台灣優質產品，進一步深化台日農產食品貿易關係。

農業部次長黃昭欽致詞時表示，農業部這次邀請10家具有實力、有特色的廠商，組成「台灣農水館」，主打台灣美食，幸福滋味。像是滷肉飯、芒果乾、台灣茶等，還有美味的豬肉料理。此外，也有水產品，包括甫引進日本、台灣首批的龍虎斑生魚片，還有有機文蛤等，盼以優質的農水產品打入日本消費市場。

在記者會上，黃志芳、李逸洋、黃昭欽穿著胸前衣襟和背後都寫著TAIWAN SELECT的日式外套舉行敲酒樽的慶賀儀式，酒樽內裝著罐裝的台灣啤酒，頗有新意。之後，3人用日式木頭酒杯喝台灣酒。

與會的屏東縣、嘉義縣市及宜蘭縣的首長輪流在台上介紹自己家鄉的特產，每一位都卯足全勁爭取時間介紹。屏東縣長周春米介紹曾志元巧克力可可亞、無添加黑豆醬油，並言及甫出口到日本的龍虎斑。

嘉義縣長翁章梁則強調嘉義氣候得天獨厚，能孕育高品質的烏魚子。嘉義市長黃敏惠分享說：「嘉義市以雞肉飯聞名，今年帶來雞肉飯的升級版，『我嘉的伴手禮』—嘉義市金蔥鵝油拌飯禮盒。」

這場記者會，貿協特別與皇宮酒店合作，精選台灣經典美食與農產，施以創意，精心製作3款特色美食－香酥多層的夜市小吃蔥抓餅、選用酸甜多汁的台灣金鑽鳳梨製成鳳梨磅蛋糕，以及清香甘甜的東方美人茶。希望透過結合台灣食材的美味茶點，讓與會人士品味寶島風情，感受台灣食材的獨特魅力。

貿協表示，2024年台灣對日本食品出口總額逾6.4億美元，是台灣食品出口第3大市場，日本同時也是台灣食品進口第4大來源國，台日兩國在食品貿易、加工技術、食品安全及餐飲品牌等領域合作密切，展現了深厚的交流基礎。