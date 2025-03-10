氣旋致災19萬家戶商家無電可用 澳洲啟動災民所得補助

從熱帶氣旋減弱為熱帶低氣壓的艾佛瑞德（Alfred）帶來的暴雨，今天導致澳洲東岸大範圍地區淹水，超過19萬戶家庭和商家陷入停電，工程人員正努力搶修復電。

法新社報導，儘管風勢和雨勢已經逐漸減弱，澳洲當局仍警告艾佛瑞德餘威猶存，可能會在跨越新南威爾斯州和昆士蘭州、綿延400公里的東岸地區，帶來洪水災情和惡劣天氣的風險。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在新南威爾斯州利斯摩（Lismore）勘災記者會上表示：「天氣系統影響還沒結束，我們不可掉以輕心。」

澳洲氣象局表示，艾佛瑞德24小時內在昆士蘭州首府布里斯本部分地區降下30釐米的雨量。

澳洲當地媒體的影像顯示，洪水淹沒了市區和周邊一些街道，受洪水影響最嚴重的地區車輛幾乎淹沒。

電力公司表示，昆士蘭州超過18萬5000戶家庭和商家目前仍陷入停電，新南威爾斯州也有1萬戶停電。

艾佛瑞德造成澳洲東岸大範圍洪災、停電和財產損失，澳洲政府今天表示，將啟動協助受災勞工的所得補貼計畫。

路透社報導，艾班尼斯今天在勘災記者會上表示，11日起所得低於平均週薪的勞工可以申請13週的所得補助。

這項所得補助計畫與澳洲的失業救濟金計畫相同，單身沒有小孩的勞工每兩週可以領取778澳元（約新台幣16000元）。澳洲當局週末還宣布將發放1000澳元的災害補貼金。

從熱帶氣旋減弱為熱帶低氣壓的艾佛瑞德8日登陸布里斯本北邊，重創新南威爾斯州和昆士蘭州。

澳洲當局表示，這場風災造成1人死亡，以及12名協助救災的官兵因天雨路滑車輛事故而受傷。

澳洲保險委員會（Insurance Council of Australia）今天表示，保險公司已經收到近3000件理賠申請案。

澳洲保險委員會執行長霍爾（Andrew Hall）表示，目前還無法判定總保險理賠金額，但隨著居民重返家園，確定災情後，預期還會有數千起申請理賠案件。