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捷克擬將鋰礦列戰略資源 年開採收益估45億

中央社／ 布拉格10日專電

捷克擁有歐洲最大的鋰礦床，貿工部擬將辛諾維茨、上斯拉夫科夫地區列為「戰略性礦藏開採區」，當地高品質的鋰礦能用在電池生產。據估計，這項鋰開採計畫，未來每年能為公共財政帶來約新台幣45億元收入。

鋰被視為「未來金屬之王」，據估計，捷克擁有全球約3%的鋰儲量，其中絕大多數位於辛諾維茨（Cínovec）。

捷克政府認為，辛諾維茨和上斯拉夫科夫地區（Horní Slavkov）的鋰對電池生產至關重要，應列為「戰略性礦產」。

辛諾維茨位於捷克烏斯季州（Ústí nad LabemRegion）的厄爾士山脈（Ore Mountains）內，靠近德國邊境；上斯拉夫科夫位在捷克西部，接近著名的溫泉小鎮卡羅維瓦利（Karlovy Vary）。

捷克貿工部（MPO）在報告中表示，提案是想確保國家的原材料安全，「由於鋰在綠色轉型中的關鍵作用和預期增長的需求性，它被視為具高度經濟重要性的關鍵原料。在未來幾十年內，對鋰的需求可能會呈指數級增長。」

今年1月，捷克也將帕爾杜比采州（Pardubickýkraj）的赫瓦列季採（Chvaletice）地區錳礦儲量指定為戰略性礦產。

根據捷克貿工部估算，這項鋰開採計畫，每年可為公共財政帶來超過31.5億克朗（約新台幣45億元）的收入，包括礦產開採費、採礦區費用和其他稅收。其中，大約23億克朗（約新台幣33億元）將作為國家財政收入，其餘將分配給地方政府。

目前由鋰礦開採公司Geomet負責準備工作，並計劃於2026年至2028年在辛諾維茨開採。

公共財 台幣 捷克

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