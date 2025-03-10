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血腥星期日爭非裔投票權60週年 阿拉巴馬數百人遊行

中央社／ 阿拉巴馬州塞麻9日綜合外電報導

數以百計民眾今天聚集在阿拉巴馬州塞麻（Selma），紀念「血腥星期日」60週年，當時一群和平示威者為爭取非裔投票權而遊行時，遭到警察痛打。

法新社報導，1965年3月7日，那群人展開80公里遊行，前往這個南部州的首府時，州警擋住去路，試圖讓他們折返。

抗議者拒絕解散後，警察便開始毆打他們，導致至少17 人住院，另40人需要治療，隨行記者記錄了暴力事件。

「血腥星期日」催化了對黑人權利的支持，並導致幾個月後投票權法（Voting Rights Act）的通過，這是一項禁止投票中種族歧視的聯邦法律。

今天的遊行現場充滿節日氣氛，人們停下拍照，並在塞麻鎮和愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）的標誌前停留。

32歲的銀行員喬丹（Alicia Jordan）說：「我們來這裡是為了提醒大家，我們都有權享有人權和公民權。我們不需要後退，我們需要繼續前進。」

人權 投票 警察

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