血腥星期日爭非裔投票權60週年 阿拉巴馬數百人遊行
數以百計民眾今天聚集在阿拉巴馬州塞麻（Selma），紀念「血腥星期日」60週年，當時一群和平示威者為爭取非裔投票權而遊行時，遭到警察痛打。
法新社報導，1965年3月7日，那群人展開80公里遊行，前往這個南部州的首府時，州警擋住去路，試圖讓他們折返。
抗議者拒絕解散後，警察便開始毆打他們，導致至少17 人住院，另40人需要治療，隨行記者記錄了暴力事件。
「血腥星期日」催化了對黑人權利的支持，並導致幾個月後投票權法（Voting Rights Act）的通過，這是一項禁止投票中種族歧視的聯邦法律。
今天的遊行現場充滿節日氣氛，人們停下拍照，並在塞麻鎮和愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）的標誌前停留。
32歲的銀行員喬丹（Alicia Jordan）說：「我們來這裡是為了提醒大家，我們都有權享有人權和公民權。我們不需要後退，我們需要繼續前進。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言