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馬來西亞推動CCUS法案 力求成為碳捕集全球領導者

中央社／ 吉隆坡10日綜合外電報導

馬來西亞國會上週通過1項法案，目的是幫助該國成為碳捕捉、再利用與封存領域的「全球領導者」。這項技術被認為有助減少導致全球暖化的溫室氣體排放。

法新社報導，這項法案為所謂的「碳捕捉、再利用與封存」（Carbon Capture, Utilisation and Storage，CCUS）提供法律框架。

馬來西亞政府表示，CCUS技術預計在2050年底前成為關鍵經濟趨動力，總價值可達2500億美元，還可提供數以10萬計的工作機會。

CCUS技術的目標是消除燃燒化石燃料發電以及工業製程所產生的碳排。這項技術可在排放源頭捕捉碳，並將碳永久儲存在各種地下環境中。

這項技術不僅受到包括重工業、石油與天然氣產業在內的高碳排產業推崇，聯合國（UN）政府間氣候變遷問題小組（IPCC）也將其視為難以脫碳產業可採用的解決方案之一。

然而，部分科學家和環保人士認為，CCUS技術形同讓企業繼續燃燒化石燃料的許可證。他們對其成本和技術複雜性提出質疑，也擔憂成效有限。

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）認為，這項法案將協助該國應對氣候變遷，同時強化馬來西亞作為「區域低碳技術領先者」的地位。他說，CCUS技術還可提供「新的經濟成長來源」。

拉菲茲表示：「這將使馬來西亞成為CCUS技術的全球領導者。目前只有挪威可以成功有效地利用這項技術。」

馬來西亞認為自身尤其適合發展CCUS技術，部分原因是該國擁有大量估竭的油藏，可用來儲存捕捉到的二氧化碳。

法案中在離岸地區進口並永久儲存二氧化碳的相關規範，將於3月31日正式生效。

不過，這項法規僅適用於馬來西亞半島，和位於婆羅洲（Borneo）馬來西亞領土沿岸的納閩聯邦直轄區（Federal Territory of Labuan）。

馬來西亞東部的沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）則要求被排除在外，以賦予其更大的經濟自主權。

領導者 馬來西亞

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