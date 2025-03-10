日本岩手林火避難指示解除 當地小學睽違1週復課

日本岩手縣大船渡市多個地區先前因山林火災接獲避難指示後，市府研判沒有延燒之虞，已宣布壓制住林火，並在今天上午解除全部的避難指示，當地停課的小學也睽違多天復課。

日本放送協會（NHK）報導，大船渡市這次的山林火災始於2月26日，當局在3月6日以後就未發現有新的延燒。後來，市府3月9日宣布山林火災的火勢已受控制，沒有延燒之虞。

大船渡市多地先前因這次火災被列為避難指示區，在未觀測到新的延燒跡象後，市府本月稍早陸續解除避難指示，並協調好供水，於今天上午取消三陸町綾里地區全境與赤崎町的3個地區979個家戶、共2424人的避難指示。

這也代表林火發生過後12天，所有避難指示都已取消。

大船渡市赤崎町2月底接獲避難指示後，當地的赤崎小學就持續停課。當地避難指示於3月7日解除後，赤崎小學今天睽違約1週復課。有些學童仍暫時棲身在避難所（收容中心），今天也到校上課。

另外，三陸町綾里地區的避難指示今天上午解除，當地的綾里小學則向赤崎小學借用校舍復課。

而住家或生財工具遭遇火災侵襲的災民，則著手收拾家園。

三陸町綾里地區的50歲男子東川剛今天上午看著被燒毀的家。他說道：「避難指示解除後，我怎麼樣也無法安心，忍不住來看看情況。我自己已受到很大的衝擊，對於在這間房子出生長大的妻子來說，打擊肯定更大。」

東川剛珍藏在住家2樓的物品，包括17歲女兒送的情人節巧克力以及女兒小時候的畫作，都在這次火災中付之一炬。他哽咽地說，「女兒的回憶全部燒光了」，自己預計暫時借住親戚家，並希望臨時住宅能早日落成。

當地另外一位47歲男子熊谷將綜也損失慘重。他表示，這次火災燒毀存放漁具、農具等器材的倉庫。

熊谷將綜指出，每年3月至4月是養殖海帶的季節，「原本計劃今天開始作業，但所有準備好的器材和多年使用的機械都被燒毀了，現在完全不知道該怎麼辦」，他目前與家人暫時住在大船渡市其他地方。

「讀賣新聞」報導，大船渡市這次林火燒毀約2900公頃（29平方公里）土地，面積相當約大船渡市的9%，是平成年代以來燒毀面積最大的林火，並超越1992年紀錄，當年北海道釧路市發生燒毀1030公頃土地的林野火災。

大船渡市最多曾有1896個家戶、共4596人因這次火災接獲避難指示，這個數字相當約大船渡市14%的人口，而曾被列為避難指示的地區則有1名90歲老翁不幸喪命。

「每日新聞」報導，市府初步研判這次林火波及210棟建築物：全毀建築物共171棟，包含住宅76棟與非住宅95棟；另外，部分受損等受災的建築為39棟，其中包括住宅26棟與非住宅13棟。

大船渡市府未來將詳細調查災情。