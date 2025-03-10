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日本柏崎刈羽核電廠儀表盤室一度冒煙 無人受傷

中央社／ 東京10日綜合外電報導

位在日本新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核能發電廠驚傳火警，6號機緊急柴油發電機的儀表盤室今天上午一度冒煙。東電展開相關滅火作業後，煙霧已消散，所幸未傳出傷亡。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司（簡稱東電）表示，有員工今天上午10時過後發現儀表盤室冒煙並通報消防單位。

這間儀表盤室位在柏崎刈羽核電廠6號機反應爐廠房內的放射線管理區域外，東電展開初步滅火作業後，煙霧在約15分鐘後消散。

東電說明，這起事件中無人受傷，測量核電廠周邊放射線量的監測站數值未出現變化，未影響外部環境。

而儀表盤室內的儀表設備有燒過的痕跡，消防單位正在調查詳情。

柏崎刈羽核電廠6號機於2012年3月接受定期檢查後，一直處於停機狀態。東電希望重啟柏崎刈羽核電廠6號機，計劃今年6月填裝核燃料到反應爐。

日本 東京 核電

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