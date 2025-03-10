日本柏崎刈羽核電廠儀表盤室一度冒煙 無人受傷

國際對婦女保障仍相對缺乏，各國女性紛紛在3月8日國際婦女節站出來抗議！巴西、阿根廷、厄瓜多、波蘭、西班牙、奈及利亞，甚至俄羅斯都有形式不一的致敬活動。尤其在許多比較保守的國家，如阿根廷、法國與奈及利亞等，許多女性拿著性暴力受害者的照片，呼籲政府要更重視避免女性侵犯、還有墮胎的權利。

2025-03-09 14:43