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疑誣陷旅客行李中有子彈 菲機場3安檢人員被革職

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓一名女性長者近日指控在馬尼拉國際機場遭安檢人員「誣陷」行李箱中藏有子彈，引發民眾對機場栽贓事件死灰復燃的憂慮。菲律賓交通部長今天宣布將涉案安檢人員革職。

菲律賓交通部長狄尚（Vince Dizon）今天早上召開記者會，宣布革除被指企圖栽贓的3名機場安檢人員，同時也將對他們提出行政訴訟。

狄尚強調，政府不容許濫權的事件發生，任何針對民眾的濫權行為將會受到同樣的處分。

本月8日，1名69歲的菲律賓婦女在臉書貼出在馬尼拉國際機場第3航站的遭遇，並附上用手機拍攝的影片。

這名婦女在貼文中寫道，她與家人6日準備去越南旅遊，經過安檢站時客機已經開始登機，正在他們著急之際，安檢人員稱X光機發現她的行李箱中藏有子彈，必須帶到另一個角落打開檢查。

婦女和家人拒絕離開安檢站，要求就地檢查，不久一名主管抵達，改稱子彈並非在行李箱，而是在手提袋，並出示一張X光照片，顯示手提袋中有子彈狀可疑物件。

然而，婦女稱這不是她的手提袋，搜查手提袋也沒有發現子彈；3名安檢人員被指試圖掩藏自己工作證上的姓名。

貼文在菲律賓網路流傳，引發民眾對「機場栽贓」案件的回憶與憂慮。

目前尚不清楚安檢人員是真的看到可疑物件或是企圖栽贓勒索。2015年到2016年初，菲律賓的國際機場多次傳出不肖機場人員在旅客行李內放置子彈的栽贓勒索事件，受害者還包括美國人、日本人、菲律賓海外歸僑。

許多案件是發生在旅客快來不及登機、心情緊張之際。

當時，旅客流行起用保鮮膜緊裹行李箱的作法，以防有心人士在行李外的袋子或行李內放置不法物品。

安檢 菲律賓 行李箱

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