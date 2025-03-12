幼童在自助烏龍麵店燙傷…店家遭索賠 法律專家：家長過失較多

根據日本美食記者東龍在「Yahoo Japan」的報導指出，日本一間自助式烏龍麵店發生幼童燙傷事件，家長在社群平台Threads上指控店家未做好安全防範，但許多網友認為應歸咎於家長未盡監督責任。這起事件引發各界廣泛討論，專家也針對法律責任提出見解。

自助式烏龍麵店的特點是顧客自行取餐、加湯並運送熱食，價格親民且上餐迅速，但同時也存在燙傷等安全風險。事發當下，家長一時疏忽，導致幼童燙傷，隨後向店家索賠，並質疑店家安全措施不足。然而，許多網友持不同看法，認為家長應對孩子的安全負全責。有人直言「家長不該讓小孩在危險環境中亂跑」、「目不轉睛盯著孩子才是監護人的責任」，也有人提到，「美國可能會判店家賠償，但在日本法律上，店家未必需要負責」。

法律專家表示，相較於一般餐廳，自助式烏龍麵店的運作模式讓顧客需自行處理熱食，因此家長對孩子的責任更大，若發生事故，家長的過失比例通常較高，很難完全歸咎於店家。但若店家能事先設立警示標語，例如「請家長留意兒童安全」，或是調整餐點動線、設置孩童友善區，或許能降低意外風險。

這起事件凸顯出「如何在方便性與安全性中取得平衡」的問題。雖然店家可強化安全措施，但家長的警覺性同樣重要。如何在自助式餐廳中保護孩童安全，避免類似事件發生，仍是社會需要持續討論的議題。