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英前外交官：緬甸台企應樹立典範 助台提升全球地位

中央社／ 台北8日綜合外電報導

曾遭緬甸軍政府監禁的英國前外交官鮑曼（Vicky Bowman）表示，在緬甸等人權受威脅地區，台灣可透過將國際人權標準列入商業行為，此舉將有助提升其全球地位。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）8日報導，英國前駐緬甸大使鮑曼到訪台北期間告訴該媒體：「台灣政府需要跟進2020年到2024年的『企業與人權國家行動計畫』（Business and Human Rights National ActionPlan），並為走向全球的台灣企業提供指引，讓台企了解如何根據國際人權標準進行營運。這就是台灣做出貢獻、成為負責任全球參與者的正確方式。」

鮑曼發出上述呼籲之際，總統賴清德正優先考慮協助國內企業拓展全球影響力。台灣企業在這些不符合國際人權標準國家開展業務的方式，可能影響台灣的聲譽，以及台灣展現兩岸差異的努力。

北京間接支持俄羅斯入侵烏克蘭，同時積極支持緬甸軍政府政權。相較之下，緬甸軍方於2021年從翁山蘇姬民選政府手中奪權後，台灣立法機構通過了1項反對奪權、呼籲民主的提案。

目前擔任「全球網路倡議」（Global NetworkInitiative）獨立董事的鮑曼表示，還有許多任務要做。該組織是由多個人權團體和Meta、谷歌（Google）等科技巨頭所組成。

鮑曼建議，在緬甸經營的台灣生產商需要大幅提高勞工薪資，並「加強人權盡職調查」，台灣政府則應鼓勵企業支持產業工會化。

換言之，企業應考慮衝突如何影響其勞工的人權，以及其業務會如何影響衝突。

鮑曼強調，這一點至關重要，因為台灣企業「是全球供應鏈的一環，包括針對歐洲市場的供應鏈。歐洲市場的消費者、品牌、投資人和監管機構仍希望，在強迫勞動等問題上，供應鏈可符合最低標準」。

台灣企業曾因其勞工權利問題而招致批評。2023年，台灣民間團體指控阿迪達斯（Adidas）供應商、台灣大型製鞋廠寶成工業處理旗下緬甸廠罷工事件時，引入軍隊打壓勞工，有觸犯人權底線疑慮。寶成公司則為自身行為辯護，指控工人無故曠職。

據報導，目前緬幣（kyat）的價值還不到軍方接管前的1/3。鮑曼指出，緬甸工人即使大量加班，月薪仍僅相當於不到100美元。

據報導，改變現狀也可能符合企業本身的利益，因為低薪會影響工廠生產力並導致人員流動率飆升。部分工廠的訂單量超出可消化的範圍，是因為他們沒有足夠且訓練有素的工人。

因此，鮑曼說：「簡單的答案就是增加薪資。」

在緬甸，具有勞權相關風險的活動包括參與供應空軍用於襲擊平民的燃料，或向衝突方支付費用以獲取稀土等礦產，或將此類資源納入供應鏈等。

報導指出，對台灣來說，風險可能更大。台灣將難以承受聲譽受損的後果，因為對台灣政府來說，民主信譽是他們尋求與夥伴在半導體和其他事務上進行合作的關鍵賣點。

在軍方奪權之前，台灣曾是緬甸主要的外國直接投資來源國之一。

鮑曼表示，緬甸的獨立工會、勞權組織和專家都希望企業留下來，但須負起相應的責任。她也呼籲在緬企業響應釋放該國最活躍工會「緬甸工業手工藝與服務業工會聯合會」（Myanmar Industries Craft andService Trade Union Federation）領袖德寧昂（Thet HninAung，音譯）的活動。

鮑曼是著名的緬甸人權和商業倡議人士。2022年，她與藝術家丈夫登林（Htein Lin）一起在緬甸鋃鐺入獄。她於數月後獲釋並遭驅逐出境，之後持續領導非政府組織「緬甸商業責任中心」（Myanmar Centre forResponsible Business），她也是倫敦智庫「人權與商業研究所」（Institute for Human Rights and Business，IHRB）的資深顧問。

緬甸

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